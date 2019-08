To najbardziej szalony kryzys na świecie - tak sytuację polityczną we Włoszech określił w niedzielę były premier Matteo Renzi. Na dwa dni przed wystąpieniem premiera Giuseppe Contego w Senacie nie wyklucza się, że koalicja Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd ocaleje.

Kryzys w koalicji i jej faktyczny rozpad wywołał 5 sierpnia lider Ligi, szef MSW i wicepremier Matteo Salvini, który ogłosił koniec sojuszu z antysystemowym Ruchem Luigiego Di Maio i zażądał przedterminowych wyborów, a także głosowania nad wotum nieufności wobec szefa rządu. Jednak w ciągu ponad 10 dni od początku kryzysu umocnił się front przeciwników przyspieszonych wyborów, wśród których jest Renzi, jeden z najbardziej wpływowych polityków centrolewicowej, opozycyjnej Partii Demokratycznej.

Pojawiają się też hipotezy o możliwości powołania nowej koalicji przez to ugrupowanie oraz Ruch Pięciu Gwiazd. Media informują, że nieoficjalne rozmowy na ten temat już są prowadzone.

Włoska prasa pisze w niedzielę, że wciąż nie wiadomo, jak zakończy się ten wywołany w środku lata kryzys koalicyjny. Za jedyny pewnik uznaje się to, że we wtorek Conte wygłosi przemówienie w Senacie na temat sytuacji w rządzie. Być może poprosi następnie o głosowanie nad wotum zaufania dla siebie. Liga ma zaś gotowy wniosek o wotum nieufności, który również może od razu przedłożyć.

Renzi, obecnie senator, w wywiadzie dla „Il Giornale” powiedział, że związana z nim grupa polityków Partii Demokratycznej „zrobi to, czego potrzebuje kraj”.

Zagłosujemy za wotum zaufania, nie poprosimy nawet o jedno dodatkowe miejsce dla siebie i przedstawimy konkretne propozycje, by zapewnić krajowi bezpieczeństwo - sprecyzował. - To jest najbardziej szalony kryzys na świecie i nikt nie wie, jak się skończy - ocenił.

Skomentował też ostatnie pojednawcze gesty szefa MSW i lidera Ligi.

Pewne jest, że Salvini jeszcze przed tygodniem był człowiekiem niezwyciężonym, wychwalanym przez media, także społecznościowe, a teraz zwraca się do Di Maio, by żebrać o pokój - powiedział.

Zdaniem byłego premiera ostatnie dni dowodzą, że Salvini poniósł porażkę.

Pomylił się we wszystkim, a ten, kto popełnił błąd, podaje się do dymisji, jeśli jest człowiekiem honoru - dodał Renzi. - On tymczasem uczepił się stołka. Do złożenia dymisji potrzebna jest godność. On jej nie ma - ocenił.