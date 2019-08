Bezpieczeństwo morskie z podpisem Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o bezpieczeństwie morskim - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP. Przepisy mają pozwolić m.in. na sprawniejsze przekazywanie służbom ratowniczym informacji o liczbie pasażerów na statku w razie wypadku.

Ustawa wdraża do porządku polskiego prawa przepisy dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczących bezpieczeństwa na statkach pasażerskich.

Nowe przepisy mają zapewnić jednolite zasady przeprowadzania inspekcji na statkach pasażerskich typu ro-ro (statkach pasażerski przystosowanych do wtaczania i wytaczania pojazdów drogowych lub szynowych) oraz na szybkich statkach pasażerskich (przewożących powyżej 12 pasażerów) w trakcie uprawiania żeglugi na linii regularnej. Celem nowych przepisów jest także włączenie inspekcji przeprowadzanych na tego typu statkach w system inspekcji przeprowadzanych przez państwo bandery i państwo portu - wyjaśniono.

Chodzi m.in. o zapewnienie morskim służbom ratowniczym natychmiastowego dostępu do danych osób podróżujących na statkach pasażerskich. Armatorzy będą przekazywać dane osobowe pasażerów bezpośrednio do Krajowego Pojedynczego Punktu Kontaktowego, co ma przyczynić się do zwiększenia ich dostępności dla służb ratowniczych i zwiększenia efektywności działań ratowniczych.

„Katalog obowiązkowych inspekcji został rozszerzony o inspekcję w trakcie uprawiania żeglugi na linii regularnej, która będzie przeprowadzana na statkach pasażerskich typu ro-ro i szybkich statkach pasażerskich polskiej przynależności uprawiających żeglugę między portem na terytorium RP a portem leżącym na terytorium państwa trzeciego albo na obszarach morskich RP, na których mogą pływać statki pasażerskie klasy A (na statkach na pasażerskich typu ro-ro i szybkich statkach pasażerskich, na których inspekcja nie będzie przeprowadzana przez inspekcję państwa portu)” - podała kancelaria.

Dodano, że np. w przypadku stwierdzenia podczas inspekcji, że „stan statku lub sposób jego załadowania stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa na morzu, poważne zagrożenie dla zdrowia, życia lub środowiska morskiego, albo warunki pracy lub życia marynarzy nie spełniają wymagań określonych w Konwencji o pracy na morzu, organ inspekcyjny wydaje decyzję o zatrzymaniu statku lub wstrzymaniu operacji, podczas których zostały stwierdzone nieprawidłowości, której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności”.

Ustawa wchodzi w życie 21 grudnia 2019 r., za wyjątkiem przepisów dotyczących działania Służby SAR, które wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

