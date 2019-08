Szef rządu nie ma nic do ukrycia w kwestii lotów

Wszystkie moje loty, które odbywałem na Pomorze i w całej Polsce wiązały się z wykonywaniem różnego rodzaju funkcji rządowych - zapewnił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odniósł się w ten sposób do pytania o to, czy celem podróży lotniczych była jego działka w Dębkach.

Morawiecki w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Gliwicach został zapytany przez jednego z dziennikarzy o 11 lotów, „które wykonał w ciągu pięciu tygodni w te wakacje nad morze”. Pytanie dotyczyło m.in. tego, czy były to podróże służbowe, czy do należącej do niego działki w Dębkach.

„Ani razu nie leciałem helikopterem na działkę tak, jak to niektóre media próbowały sugerować, natomiast wszystkie loty, które odbywałem na Pomorze i w całej Polsce, wiązały się z wykonywaniem również różnego rodzaju funkcji rządowych, spotkaniami z przedsiębiorcami, samorządowcami, z mieszkańcami” - podkreślił premier.

Szef rządu dodał, że na miejscu poruszał się samochodem, spotykając się „bardzo często z różnymi mieszkańcami” powiatów i gmin. Dodał, że robił to „mając na uwadze również to, żeby nie mieszać spotkań, które miały charakter partyjny ze spotkaniami, które miały charakter rządowy”.

W niedzielę Centrum Informacyjne Rządu poinformowało o tym, że premier Mateusz Morawiecki w trakcie 20 miesięcy swojego urzędowania odbył ponad 200 lotów, uczestnicząc w ponad 330 spotkaniach oficjalnych, wizytach i spotkaniach z mieszkańcami. CIR odniosło się w ten sposób do sprawy korzystania przez polityków z transportu lotniczego. „Najważniejsze dla dobra państwa nie jest to, ile lotów dany polityk odbywa, ale jaki jest ich cel i z czego wynika intensywność odwiedzania kolejnych miejsc w Polsce” - podkreśliło CIR.

PAP/ as/