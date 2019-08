Putin rozgrywa Francję i Niemcy. Bierze ich na ambicję

Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że ma nadzieję, iż jego poniedziałkowe rozmowy z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem doprowadzą do spotkania na szczycie w nadchodzących tygodniach, poświęconego kryzysowi na Ukrainie

Wypowiadając się wkrótce po powitaniu Putina w Forcie Bregancon, letniej rezydencji prezydentów Francji na Lazurowym Wybrzeżu, Macron dodał, że omawiana będzie także kwestia łagodzenia napięć dotyczących Iranu, konflikt w Syrii oraz kwestie kontroli zbrojeń.

Prezydent Francji zaapelował też o poszanowanie wolności słowa i o wolne wybory w Rosji.

Putin powiedział m.in., nawiązując do sytuacji na wschodzie Ukrainy, że są powody do „ostrożnego optymizmu”. Podkreślił, że Rosja będzie popierać format normandzki, jeśli chodzi o rozmowy na temat Ukrainy. Format normandzki to negocjacje na temat uregulowania konfliktu na wschodniej Ukrainie z udziałem przedstawicieli czterech państw: Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy.

PAP, mw