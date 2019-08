Więcej pieniędzy na OZE dla Śląska

Fundusze wspierające montaż odnawialnych źródeł energii trafią do 21 gmin woj. śląskiego - podali przedstawiciele tamtejszego urzędu marszałkowskiego. Wskazali, że to efekt współpracy z rządem, dzięki której na wsparcie przedsięwzięć tego typu trafiło dodatkowe 80 mln zł

Dzięki współpracy ze stroną rządową otrzymaliśmy dodatkowe 80 milionów złotych, aby zwiększyć alokację środków na ten konkurs. To pokazuje, że współpraca administracji na poziomie wojewódzkim z administracją rządową bardzo dobrze i sprawnie działa - ocenił w poniedziałek marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski.

Tego dnia w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego podpisano umowy o dofinansowanie projektów, które otrzymają wsparcie z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 skierowanych na odnawialne źródła energii.

Jak wynika z informacji urzędu marszałkowskiego, chodzi o konkurs o pierwotnym budżecie 75,9 mln zł, do którego nabór był prowadzony od końca września 2017 r. do końca maja ub. roku. Napłynęło w nim 125 wniosków. Następnie kilkakrotnie przesuwano termin rozstrzygnięcia konkursu - do maja br., kiedy zarząd woj. śląskiego wnioskował do rządu o zwiększenie budżetu.

Etap oceny formalnej i merytorycznej pozytywnie przeszło 107 projektów, w których wnioskodawcy ubiegali się o wsparcie na łączną kwotę przekraczającą 800 mln zł.

Zwiększenie alokacji przez zarząd woj. śląskiego o środki z rezerwy wykonania oraz środki pozyskane z budżetu państwa, pozwoliło na wybór jednego projektu niegrantowego na kwotę (dofinansowania - PAP) 53,1 mln zł oraz trzech projektów grantowych na łączną kwotę (dofinansowania - PAP) 94,4 mln zł - podał w poniedziałek urząd marszałkowski.

Pierwszy z tych projektów, przygotowany przez gminę Zawiercie, zakłada „Budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”. Do projektu o łącznej wartości 71 mln zł zapewniono blisko 53,1 mln zł dotacji z RPO.

Pozostałe trzy dofinansowane w konkursie przedsięwzięcia przygotowały Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego (dotacja 20,5 mln zł do projektu za 21,7 mln zł), gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny (dotacja 21,8 mln zł do projektu za 23 mln zł) i Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu (dotacja 52 mln zł do projektu za 55,1 mln zł).

Pomimo wyboru niewielkiej liczby projektów, ze względu na grantową formułę ich realizacji, dzięki powyższym inwestycjom środki z dofinansowania trafią do 21 gmin woj. śląskiego - zapewnił w poniedziałek tamtejszy urząd marszałkowski.

PAP, mw