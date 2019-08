700 tys. złotych na wsparcie ekonomii społecznej

W 2019 r. wydano już ponad 700 tys. zł na wsparcie ekonomii społecznej, w tym kursy, szkolenia i uprawnienia zawodowe - poinformowało ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. O dostępność tych środków można pytać w powiatowych urzędach pracy.

Kształcenie ustawiczne pracowników zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej to priorytet realizowany z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Środki finansowe mogą być przeznaczone m.in. na kursy i studia podyplomowe, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe.

Przedsiębiorstwa społeczne mogą uzyskać wsparcie na podnoszenie kwalifikacji pracowników zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Podnosić swoje kwalifikacje, dzięki wsparciu z KFS, mogą pracownicy Zakładów Aktywności Zawodowej.

Przedsiębiorcy zatrudniający do dziesięciu pracowników nie muszą wnosić wkładu własnego (w pozostałych przypadkach wkład własny to 20 proc. kosztów), a maksymalna wysokość środków na jednego pracownika, którą można uzyskać z KFS, to 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Z KFS można uzyskać nawet 13,5 tys. zł.

Łącznie na wsparcie ekonomii społecznej z KFS wydano w 2019 r. już ponad 700 tys. zł. Najwięcej w województwach: kujawsko-pomorskim - 151,4 tys. zł, lubelskim - 128,3 tys. zł, małopolskim - 75,9 tys. zł i wielkopolskim - 71,1 tys. zł.

PAP/ as/