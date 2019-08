Więcej wydajemy w małych sklepach

W lipcu 2019 r. średnia wartość zakupów w małych sklepach wyniosła 14,9 zł, była o 1,4 proc. wyższa niż w czerwcu br. i o 7 proc. wyższa niż rok wcześniej, wyraźnie wzrosła sprzedaż m.in. octu i przypraw - wynika z danych Centrum Monitorowania Rynku i Polskiej Izby Handlu.

Jak wskazują autorzy opublikowanego we wtorek raportu, w ostatnim miesiącu w sklepach małoformatowych wyraźnie wzrosła sprzedaż m.in. octu (wydatki na te kategorię były ponad dwa razy wyższe niż w czerwcu) i przypraw (wzrost o ponad 50 proc.).

Dane z paragonów potwierdzają, że w wielu domach lipiec to czas przygotowywania przetworów z warzyw, głównie ogórków - zaznaczyli. - Warto jednak podkreślić, że sprzedaż tych kategorii niewiele zmieniła się w porównaniu z lipcem ubiegłego roku. Wysokie ceny owoców nie zachęcały jednak do przygotowania dżemów - w lipcu 2019 r. wartość sprzedaży cukru żelującego była o prawie 50 proc. niższa niż rok wcześniej - napisano.

Z danych CMR i PIH wynika, że okresie od stycznia do lipca 2019 r. całkowita wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. o 8 proc.

Wzrost ten wynikał po części z wyższych niż przed rokiem cen, ale także z nieco wyższej liczby transakcji i większej liczby opakowań wkładanych do koszyka - podano.

Z raportu wynika ponadto, że w lipcu 2019 r. całkowita wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 była o 6,2 proc. wyższa niż w lipcu 2018 r., chociaż liczba transakcji była nieco niższa niż rok temu.

W porównaniu z czerwcem 2019 r. odnotowano w tym formacie placówek spadek zarówno obrotów (o 3,1 proc.), jak i liczby transakcji (o 4,5 proc.) - czytamy.

Według autorów raportu, „spadki w ujęciu rok do roku to efekt niższych temperatur - w tym roku lipiec był chłodniejszy niż w 2018 r., co przełożyło się na mniejsze zakupy m.in. piwa (liczba paragonów z tą kategorią była o 6 proc. niższa niż w lipcu 2018 r.) i lodów (spadek o 8 proc.)”.

Mimo to, łączne obroty sklepów małoformatowych w 2019 r. były o 6,2 proc. wyższe niż rok temu, jednak duża część tego wzrostu wynika z wyższych niż przed rokiem cen - zaznaczono.

Wskazano również, że w lipcu br. klienci sklepów małoformatowych kupili więcej i zwiększyli swoje wydatki m.in. na papierosy i inne produktów tytoniowe, wódki smakowe (wzrost wydatków o 12 proc.), dań gotowych (wzrost aż o 27 proc.), produkty mleczne, a także słodycze.

Centrum Monitorowania Rynku jest niezależną agencją badawczą specjalizującą się w pozyskiwaniu i analizach danych transakcyjnych ze sklepów detalicznych.

Polska Izba Handlu jest branżową izbą gospodarczą handlu detalicznego, zrzeszającą ok. 30 tys. sklepów, hurtowni spożywczych i drogeryjnych oraz firm usługowych. PIH działa na rynku od 1997 roku.

PAP, MS