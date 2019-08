Polacy skasowali prawie 75 mld zł z 500 plus

Od początku funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus” skierowaliśmy do rodzin ponad 74,4 mld zł, z tego 10,8 mld trafiło do rodzin z woj. mazowieckiego - poinformowała we wtorek szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa podczas wizyty w Otwocku (woj. mazowieckie).

Minister rodziny wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim odwiedzili w Otwocku rodzinę wielodzietną w ramach kampanijnego objazdu kraju „PiS-busem”.

Premier podczas przemówienia do mediów zwrócił uwagę, że wielu komentatorów zagranicznych „dziwi się, w jaki sposób można pogodzić szeroko rozumianą politykę społeczną z polityka prorodzinną oraz ze stabilnymi finansami publicznymi”. „Otóż jedno z drugim i trzecim jest związane bardzo pozytywną korelacją. Właśnie dlatego, że teraz inwestujemy w polskie rodziny, to mamy lepszą możliwość odpowiedzi na dekoniunkturę, która też jest w Europie zauważalna. Wdrażając tę politykę, również program 500 plus na pierwsze dziecko, mogliśmy we właściwy sposób odpowiedzieć na to spowolnienie” - powiedział szef rządu.

Jak zaznaczył, jedną z podstawowych przyczyn powodzenia programów społecznych jest dobra kondycja finansów publicznych. Dodał, że wynika ona z uszczelnienia systemu podatkowego, dzięki czemu - jak mówił - dodatkowe środki są przeznaczane na politykę prorodzinną.

Minister Borys-Szopa podkreśliła, że od startu w kwietniu 2016 r. programu „Rodzina 500 plus” do rodzin trafiło ponad 74,4 mld zł. „Z tego 10,8 mld trafiło do rodzin z województwa mazowieckiego. Także w Otwocku rodziny mogły cieszyć się ze wsparcia programu +Rodzina 500 plus+. Od startu programu otrzymały w sumie prawie 85 mln zł” - wskazała szefowa MRPiPS.

„Cieszymy się, że do polskich rodzin trafiają duże środki i dzięki temu mogą one czuć się bezpieczne” - dodała.

W spotkaniu uczestniczyła także była szefowa MRPiPS, a obecnie eurodeputowana Elżbieta Rafalska, która podkreśliła, że program 500 plus to „duma rządowej polityki rodzinnej”. „Jesteśmy z tego programu dumni też dlatego, że to polskie rodziny zapracowały swoją postawą, swoim sposobem wydatkowania pieniędzy z tego programu na to, żeby dzisiaj tak otwarcie o nim mówić. Ten program realizuje niezbędne potrzeby polskich rodzin, w tym rodzin wielodzietnych” - oceniła Rafalska.

Od początku lipca wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” można składać za pośrednictwem internetu. Od 1 sierpnia jest to możliwe także drogą tradycyjną, w formie papierowej.

Program „Rodzina 500 plus” w nowej odsłonie zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Osoby, które mają przyznane do 30 września br. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Złożenie wniosku w okresie lipiec-wrzesień gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Po tym terminie świadczenie będzie przyznawane i wypłacane z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.

Karolina Kropiwiec, Aleksander Główczewski (PAP), sek