Rusza leasing online (choć z kurierem)

Francuska grupa Cofidis wchodzi na polski rynek z ofertą leasingu online. Technologię do obsługi klienta dostarczy polski start up Carsmile. Wspólne przedsięwzięcie obu firm wypełni lukę technologiczną w leasingu i otworzy nowy segment rynku finansowego w Polsce – LeaseTech.

Rynek leasingu w Polsce pozostaje daleko w tyle za sektorem bankowym jeśli chodzi o innowacje. Standardowy proces obsługi klienta polega na złożeniu papierowego wniosku u przedstawiciela firmy leasingowej współpracującej z salonem samochodowym. Wniosek jest następnie skanowany i wysyłany do centrali firmy leasingowej. W kolejnym kroku analityk bada zdolność kredytową wnioskodawcy – analizuje załączone do wniosku dokumenty księgowe i wyciągi z rachunków, sprawdza historię klienta w bazach dłużników, a następnie wydaje decyzję „tak” lub „nie”. W przypadku decyzji pozytywnej, przygotowywana jest umowa, którą wnioskodawca otrzymuje w formie papierowej w salonie samochodowym i podpisuje. Ten sam użytkownik wnioskując o kredyt czy inny produkt w banku składa wniosek w aplikacji, umowę otrzymuje elektronicznie, a podpisuje ją sms’em. Dzieje się tak pomimo faktu, że obie firmy, tj. bank i spółka leasingowa są częścią jednej grupy kapitałowej i działają pod wspólnym brandem. Ich podejście do technologii jest jednak zupełnie inne – banki masowo wdrażają innowacje FinTech, a branża leasingowa od lat działa w sposób tradycyjny.

Niszę rynkową w postaci możliwości zapoczątkowania w Polsce segmentu LeaseTech dostrzegli twórcy polskiego start up’u Carsmile – internetowej platformy, za pośrednictwem której można wynająć lub wyleasingować samochód dowolnej marki.

Stworzyliśmy mechanizm umożliwiający uzyskanie finansowania na samochód całkowicie online, bez wychodzenia z domu i bez dostarczania papierowych dokumentów. Pierwszy e-leasing – mówi Łukasz Domański, współtwórca i prezes Carsmile.

Wniosek o e-leasing składa się internetowo. Inteligentny algorytm weryfikuje tożsamość użytkownika, analizuje zawarte we wniosku dane finansowe oraz automatycznie odpytuje bazy dłużników. Następnie wydaje wstępna decyzję kredytową. Gdy jest ona pozytywna, w paneli klienta udostępniana jest umowa leasingowa, z którą na spokojnie można się zapoznać. Technologie jest tak opracowana, aby umowę można było podpisać sms-em.

Niestety ze względu na aktualne wymogi prawne, konieczne jest podpisanie umowy leasingowej w wersji papierowej. Umowę dostarcza więc kurier pod wskazany adres. „Silnik” wykonujący poszczególne czynności wzorowany jest na technologiach wykorzystywanych przez fintechowe banki.

Pomysł na wdrożenie w Polsce technologii LeaseTech idealnie wpisał się w strategię polskiego oddziału francuskiego Cofidis. Spółka należy do wielkiej grupy Credit Muttuel, obsługującej na świecie ponad 30 milionów klientów.

Wchodzimy na polski rynek leasingu z ofertą finansowania online. Wspólnie z Carsmile chcemy wypełnić lukę technologiczną oraz dostosować usługę leasingu do wymagań nowoczesnych i mobilnych użytkowników. Oczekują oni natychmiastowej decyzji i możliwość załatwienia wszystkich formalności kilkoma kliknięciami. E-leasing jest odpowiedzią na ich potrzeby – mówi Marcin Szulc, dyrektor generalny Cofidis w Polsce.

Firma znana jest z tego, że na świecie buduje strategiczne partnerstwa ze spółkami technologicznymi. O takiej współpracy z Cofidis informował m.in. Amazon. Francuska grupa wierzy, że inteligentne algorytmy, specjalizacja oraz bycie blisko użytkownika, czym wyróżniają się w szczególności technologiczne start upy, to klucz do sukcesu również dla dostawcy kapitału, jakim jest Cofidis. Dlatego planując podbój polskiego rynku stawia w pierwszej kolejności na innowacyjne technologie, a nie kosztowną sieć sprzedaży i rozbudowaną strukturę korporacyjną.

Szulc i Domański zwracają uwagę na dodatkową korzyść z wdrożenia e-leasingu w Polsce. Jest nią odwrócenie czynności związanych z zakupem samochodu, a w efekcie skrócenie czasu, jaki trzeba na to przeznaczyć. Według badań Deloitte, wybór wymarzonego auta zajmuje średnio 80 dni. Dopiero po tym czasie nabywca składa wniosek o finansowanie. Jeżeli okaże się, że nie ma wystraczającej zdolności kredytowej, aby kupić wymarzone auto, musi rozpocząć poszukiwania od nowa.

Mając do dyspozycji wniosek online, który można potraktować jako swego rodzaju kalkulator leasingowy, możemy najpierw sprawdzić na jakie auto nas stać, a dopiero później szukać wymarzonego auta, już w założonym budżecie – wspólnie podkreślają współtwórcy e-leasingu.

Korzyścią jest też możliwość elektronicznego zamówienia auta, jaką dają platformy online. Według badań Carsmile, czas potrzebny na wybór odpowiedniego auta w smartfonie oraz przejście wszelkich formalności, można skrócić średnio do niespełna 9 dni.

Oprac. MS