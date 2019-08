Wydłuża się Rail Baltica

PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzą ocenę ofert, które wpłynęły od firm w przetargu na budowę ok. 70-km odcinka Czyżew-Białystok międzynarodowej trasy kolejowej Rail Baltica.

Oferty są weryfikowane, mimo że wszystkie konsorcja, które zgłosiły się do przetargu zaproponowały kwoty kilkukrotnie wyższe niż wartość zamówienia - jak podało PKP PLK - to ok. 1,5 mld zł brutto. Konsorcja zaproponowały od ponad 3 mld zł do ponad 5 mld zł. Oferty otwarto w poniedziałek.

Na razie trwa ocena ofert. Następnie zaplanowane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej. Po zakończeniu aukcji i dokonaniu czynności przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących aukcji, spółka będzie podejmowała dalsze kroki w sprawie tego postępowania - poinformowała w środę Magdalena Janus biura prasowego PKP PLK.

Spółka nie odpowiedziała wprost, czy przetarg będzie unieważniony, bo złożone oferty są znacznie wyższe od kwoty, jaką przewidywał inwestor.

Obecny przetarg na odcinek Czyżew-Białystok jest drugim na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych na tej trasie kolejowej. Pierwszy unieważniono, bo firmy proponowały ceny wyższe niż przewidywał na ten cel inwestor.

Międzynarodowa trasa kolejowej E 75 Rail Baltica łączy Polskę z krajami nadbałtyckimi. W Polsce przebiega od Warszawy przez Białystok, Ełk do granicy z Litwą w Trakiszkach (łącznie to 341 km). Dotychczas realizowane były mazowieckie odcinki tej trasy.

