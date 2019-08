Ważny konkurs Ministerstwa Cyfryzacji

800 mobilnych pracowni multimedialnych składających się z 16 laptopów każda – to nagrody, które można zdobyć w konkursie #OSEWyzwanie - czytamy w komunikacie.

OSEWyzwanie to konkurs dla szkół, który organizowane jest wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Przyjmowanie zgłoszeń zaczyna się w najbliższy poniedziałek (19 sierpnia), a na prace konkursowe oczekuje się do 16 września.

Pakiet nagród

Jak informuje szef ministerstwa cyfryzacji Marek Zagórski:

Konkurs jest adresowany do wszystkich szkół w Polsce z miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców. Jest o co walczyć. Do wygrania. A to nie wszystko, co można zdobyć biorąc udział w naszym konkursie. Szkoły, które podejmą #OSEWyzwanie zagwarantują sobie także dostęp do bezpiecznego, szybkiego i bezpłatnego Internetu, a ich uczniowie będą mogli korzystać z mLegitymacji.

Jakie jest jednak zadanie konkursowe? Jak informuje MC:

Zgłoszenie szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Przygotowanie i wysłanie pracy konkursowej – czekamy na przygotowane przez uczniów plakaty pt. „Smart Szkoła”. Jeśli chcecie zwiększyć swoje szanse na wygraną – zorganizujcie i zgłoście inicjatywy w ramach tegorocznego Europejskiego Tygodnia Kodowanie (#CodeWeek2019), zgłoście też nauczyciela do OSEHero. Brzmi skomplikowanie? Nic z tego. To naprawdę proste. Wszystkie zadania wykonacie od ręki, wypełniając formularz. Szczegółowe informacje znajdziecie na www.konkurs.ose.gov.pl

Na stronie konkursu uczestnicy znajdą też dokładną i prostą instrukcję jak się zgłosić do konkursu oraz regulamin #OSEWyzwania.

Termin ogłoszenia naszego konkursu nie jest przypadkowy. Druga połowa sierpnia to czas, kiedy dyrekcja i nauczyciele wracają do szkół. To też dobry moment na dopełnienie formalności związanych ze zgłoszeniem się do konkursu. Czas od powrotu uczniów do 16 września (czyli ostatniego dnia przyjmowania konkursowych zgłoszeń) warto za to poświęcić na przygotowanie plakatu. Już myślcie, co mogłoby się na nim znaleźć.

Jak mówi minister Zagórski:

Naszym celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, ale przede wszystkim umożliwienie szkołom szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego Internetu. Konkurs #OSEWyzwanie to kolejna inicjatywa, która przybliża nas do realizacji tego celu.

Konkurs #OSEWyzwanie jest realizowany w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). To program dający szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu.

Już widać jego pierwsze efekty.

Do połowy ubiegłego roku tylko 10% polskich szkół miało dostęp do szybkiego Internetu. Pierwsze szkoły zaczęły korzystać z usług OSE we wrześniu ubiegłego roku. Efekt? W tym roku szerokopasmowy dostęp do sieci ma już 12 tysięcy placówek (czyli niemal połowa). Trzy tysiące szkół korzysta z usług OSE.

Program stale nabiera tempa. Do końca roku z usług OSE korzystać będzie 10 tysięcy szkół (tyle szkół podpisało już umowy z operatorami).

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące konkursu #OSEWyzwanie, skontaktuj się z Infolinią OSE tel.: +48 22 182 55 55. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–16:00.

Więcej informacji: www.konkurs.ose.gov.pl

Wydział Komunikacji/ Ministerstwo Cyfryzacji/ as/