Banki: USA nadrabia dystans do Polski

Amerykańska bankowość nadrabia dystans do Polski, do 2024 r. ma zacząć działać w USA system płatności w czasie rzeczywistym dla drobnych przedsiębiorców i osób prywatnych; w Polsce już funkcjonują dwa tego typu systemy - informuje Polski Instytut Ekonomiczny.

„FED - bank centralny USA - ogłosił w tym miesiącu plan stworzenia systemu płatności w czasie rzeczywistym dla transakcji o wartości do 25 tys. dolarów. Rozwiązanie pod nazwą FedNow ma zacząć działać w 2023 lub 2024 r. i umożliwić wygodne transakcje elektroniczne drobnym przedsiębiorcom i osobom prywatnym” - czytamy w najnowszym wydaniu „Tygodnika Gospodarczego PIE”.

Eksperci Instytutu przypominają, że od dwóch lat w Ameryce działają podobne systemy oferowane przez Clearing House - powołaną przez największe banki izbę rozliczeniową (Zelle dla klientów indywidualnych i RTP dla biznesu). „Dostęp do bankowości elektronicznej w czasie rzeczywistym ma jednak tylko ok. połowa klientów banków korzystających z usług 24 największych podmiotów” - podkreślają.

Według danych PIE najważniejszym sposobem płatności w USA jest korzystanie z karty kredytowej (zarówno przez biznes, jak i osoby prywatne), których udział we wszystkich płatnościach wynosi 46 proc. (w odróżnieniu od 8 proc. w Azji, 12 proc. w Europie i Afryce i 35 proc. w Ameryce Południowej). „Jednocześnie tylko 19 proc. mieszkańców USA korzysta z płatności mobilnych, które szybko zyskują popularność w mniej rozwiniętych częściach świata, tj. w Afryce, Indiach, Chinach” - podkreślono.

„Wbrew obiegowej opinii, transakcje kartami płatniczymi, a także korzystanie z takich pośredników, jak PayPal nie zaliczają się do płatności w czasie rzeczywistym, ponieważ środki klienta (wykonującego płatność) nie trafiają od razu na konto sprzedającego (odbierającego przelew)” - wskazuje PIE. Jak podkreślają eksperci Instytutu, dla rozwoju technologii mobilnych „niezwykle istotne” są systemy Real Time Payments, umożliwiające błyskawiczne rozliczenia.

W Polsce, jak zaznacza PIE, działają dwa systemy przelewów w czasie rzeczywistym: Sorbnet (oferowany przez NBP) oraz Express Elixir (proponowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową). Pierwszy, działa od 2013 r., drugi od 2012 r. - oba są dostępne dla klientów indywidualnych niezależnie od wysokości przelewu - wyjaśniono. „Powszechność dostępu do Real Time Payments jest jednym z przykładów nowoczesności polskiego sektora bankowego” - ocenia PIE.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to publiczny think tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

