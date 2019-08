133 mln zł zysku Banku Handlowego

Bank Handlowy odnotował 133,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 182,37 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 288,35 mln zł wobec 270,6 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 153,28 mln zł wobec 138,82 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 51,48 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 49,30 mld zł na koniec 2018 r.

W II kwartale tego roku Citi Handlowy podpisał znaczące umowy kredytowe na łączną kwotę ponad 1 mld zł, w tym był uczestnikiem jednej z największych transakcji ostatnich lat w Europie Środkowo-Wschodniej, zorganizowanej dla firmy z sektora e-commerce w Polsce.

Citi Handlowy pozostawał największym depozytariuszem funduszy inwestycyjnych na polskim rynku, gromadząc na koniec czerwca ponad 130 mld zł i nadzorując 91 funduszy inwestycyjnych, podano także.

W okresie kwiecień-czerwiec, bank odnotował dynamikę przychodów z bankowości detalicznej na poziomie 9% r/r. Wzrost transakcyjności na kartach kredytowych o 4% r./r. to efekt wdrażania kontekstowych ofert dla klientów i oparcia procesu sprzedaży o kanały cyfrowe. W sierpniu, jako pierwszy w Polsce, Citi Handlowy wdrożył biometrię w procesie aplikowania o kredyt niezabezpieczony, zapewniając klientom unikalny i wygodny dostęp do swoich usług - napisano także w materiale.

W I poł. 2019 r. bank miał 192,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 328,21 mln zł zysku rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. grupa odnotowała wskaźnik ROE na poziomie 7,5% wobec 10,4% rok wcześniej oraz ROA w wysokości 1% wobec 1,5% rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 191,55 mln zł wobec 342,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku należności kredytowe brutto od klientów wyniosły 22,9 mld zł, co stanowiło wzrost o 1,3% w stosunku do 31 grudnia 2018 roku.

Udział kredytów nieobsługiwanych na koniec czerwca 2019 roku stanowił 4,1% portfela należności brutto od klientów, pozostając poniżej średniej dla sektora bankowego, podkreśliła także instytucja.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku odpisy z tytułu oczekiwanej straty kredytowej portfela wynosiły 792,8 mln zł, co stanowiło wzrost o 126,3 mln zł (tj. o 18,9%) w porównaniu do końca grudnia 2018 roku. Wzrost odpisów z tytułu oczekiwanej straty kredytowej w stosunku do końca 2018 roku miał miejsce głównie w grupie należności z rozpoznaną utratą wartości i wynika z trudności finansowych pojedynczych klientów z segmentu Bankowości Przedsiębiorstw - napisano w raporcie.