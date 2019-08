Emigranci nie chcą wracać

Zaledwie 71 obywateli Portugalii i osób portugalskiego pochodzenia zdecydowało się powrócić do tego kraju w ramach uruchomionego w lipcu rządowego programu zachęt o nazwie „Powrócić”.

Jak wynika ze statystyk rządu Antonio Costy, ujawnionych w czwartek przez lizboński dziennik „Publico”, program zachęt, w ramach którego można otrzymać jednorazową wypłatę do 6500 euro, nie spotkał się z dobrym przyjęciem wśród mieszkających poza Portugalią obywateli tego kraju i osób o portugalskich korzeniach.

Zarówno portugalscy dziennikarze, jak i ekonomiści wskazują na bardzo niewielkie zainteresowanie programem socjalistycznego rządu Costy, określając projekt mianem „fiaska”.

Jak powiedział lizboński ekonomista Miguel Monteiro, niepowodzenie programu „Powrócić” wynika ze złej analizy oczekiwań mieszkających poza granicami kraju Portugalczyków. Przypomniał, że to kolejny nieudany program rządu mający zachęcić emigrantów do powrotu do ojczyzny.

Pomysł stymulowania powrotów emigrantów jest słuszny, ponieważ Portugalia ma dziś poważne problemy demograficzne. Problem stanowi jednak błędny dobór zachęt oferowanych przez rząd. Zaskakująco niska liczba zainteresowanych programem „Powrócić” dowodzi, że życie w naszym kraju, nawet przy istnieniu określonych subsydiów i ulg podatkowych, nie jest atrakcyjne dla emigrantów - zaznaczył Monteiro.

Nowy program rządu Costy obejmuje obywateli Portugalii i osoby mające przodków wywodzących się z tego kraju, które wyjechały z Portugalii przed zakończeniem 2015 r. i mieszkały poza jej granicami co najmniej przez rok.

Wśród szeregu warunków, które muszą spełnić emigranci, aby uzyskać środki jest m.in. podjęcie stałej pracy. Muszą one mieć umowę o pracę na terytorium Portugalii ważną co najmniej do końca 2020 r.

W maksymalną kwotę, jaką jednorazowo będzie mogła otrzymać od rządu powracająca osoba, wliczono koszty podróży do Portugalii. Nie mogą być one jednak wyższe niż 1307 euro od członka rodziny emigranta.

Program „Powrócić”, na który gabinet Costy przeznaczył do grudnia 2019 r. 10 mln euro, jest kontynuacją uruchomionego we wrześniu 2018 r. innego rządowego projektu dla emigrantów. Zachęca on do mieszkania w Portugalii poprzez obniżkę podatków.

Na jesieni 2018 r. rząd Costy wprowadził przepisy dające 50-procentową ulgę na podatek dochodowy od osób fizycznych przez okres trzech lat.

Poza Portugalią mieszka rekordowa liczba urodzonych w tym 10-milionowym kraju osób - ponad 2 mln. Od 2011 r. do 2018 r., co roku średnio emigrowało z Portugalii ponad 100 tys. osób, głównie młodzieży. Kierowali się oni głównie do Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii.

PAP, MS