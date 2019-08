Pekao Faktoring szybko rośnie

Po 2018 roku, który był rekordowy dla Pekao Faktoring, spółka odnotowuje kolejne świetne wyniki. W poprzednim roku skupiła wierzytelności o wartości 28 mld zł - o 86 proc. więcej niż w 2017 roku - i rosła w tempie trzykrotnie szybszym niż rynek faktoringowy w Polsce, który według danych Polskiego Związku Faktorów przyrósł o 27 proc.

Obroty Pekao Faktoring za I półrocze 2019 roku wzrosły o 131 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i przekroczyły 19 mld zł. Spółka nadal rozwija się znacznie szybciej niż rynek faktoringowy w Polsce, który zmienił się w tym okresie +31%, realizując obroty na poziomie 132 mld zł. Pekao Faktoring utrzymuje II miejsce zwiększając swój rynkowy udział do 14,5 proc. i skracając jednocześnie dystans do lidera rynku.

Usługi oferowane przez Pekao Faktoring są uzupełnieniem oferty Banku Pekao S.A., po które coraz częściej sięgają nasi doradcy. Finansowanie w postaci faktoringu nie wymaga „twardych” zabezpieczeń i często jest najprostszym rozwiązaniem w przypadku niewystarczającej zdolności kredytowej klienta. Faktoring można zaproponować więc podmiotom o słabszej kondycji finansowej, które posiadają zdywersyfikowany portfel odbiorców, ponieważ to kontrahenci są źródłem spłaty udzielonego finansowania w postaci faktoringu. Dodatkowo, w przypadku zastosowania faktoringu pełnego, ryzyko kredytowe transakcji jest przenoszone na ubezpieczyciela – wyjaśnia Dariusz Jamroży, dyrektor Sprzedaży Pekao Faktoring.

Największą popularnością wśród klientów spółki cieszy się właśnie faktoring pełny, który stanowi 70 proc. portfela Pekao Faktoring. Duże zainteresowanie tym produktem wynika także z coraz większej potrzeby przedsiębiorców, aby połączyć finansowanie działalności bieżącej z zabezpieczeniem się przed ryzykiem braku zapłaty odbiorców za dostarczone towary czy usługi. Takie korzyści otrzymują właśnie w ramach usługi faktoringu pełnego w Pekao Faktoring. Finansowanie w tej postaci doceniane jest także przez klientów, którym z różnych względów zależy na poprawie struktury bilansu poprzez ograniczenie zobowiązań finansowych oraz poprawie wskaźników zadłużenia i płynności.

Mimo że finansujemy klientów o słabszej kondycji finansowej, ponad dwudziestoletnie doświadczenie Pekao Faktoring pokazuje, że spółka skutecznie potrafi zarządzać ryzykiem kredytowym, co przekłada się z kolei na utrzymanie bardzo niskiej szkodowości obsługiwanego portfela klientów. Znikome odpisy na należności zagrożone pozwalają utrzymać wskaźnik NPL na bardzo niskim poziomie, czyli 0,06 proc. – dodaje Dariusz Jamroży.

Oprac. MS