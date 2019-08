Polska otwarta na współpracę regionalną

Naszym celem jest promocja Polski jako kraju otwartego w większym stopniu na współpracę regionalną - mówił na konferencji poświęconej organizacji Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa.

W konferencji, do której organizowania resort zaprosił wielu partnerów z Polski i zagranicy, ma wziąć udział, jak mówił, ok. 1 tys. uczestników.

Ociepa zaznaczył, że mamy dzisiaj bardzo intensywne relacje dwustronne z państwami, ale „wciąż niewykorzystany jest potencjał relacji regionalnych”.

We Francji, Hiszpanii, Włoszech regiony mają znacznie więcej autonomii niż polskie województwa, co się wiąże z większym potencjałem politycznym i gospodarczym tych regionów. W związku z tym docieranie do nich bezpośrednio jest często znacznie bardziej skuteczne niż prowadzanie generalnej, kierowanej do całego państwa polityki informacyjnej czy w ramach dyplomacji gospodarczej - wyjaśnił.