Wizyta Trumpa może rozwiać wątpliwości wizowe

Kończący wizytę w USA szef naszej dyplomacji Jacek Czaputowicz mówił w rozmowie z PAP o sierpniowej prezydencji Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Nawiązał też do kwestii ewentualnego zniesienia przez USA wiz dla Polaków.

Minister Czaputowicz przewodniczył w Nowym Jorku czwartkowej debacie Rady Bezpieczeństwa ONZ, poświęconej potrzebie zwiększania bezpieczeństwa mniejszości religijnych w konfliktach zbrojnych.Rozmawiał też z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Dzień wcześniej spotkał się z Polonią w Chicago.

W debacie udział wzięli: wysoka komisarz NZ ds. praw człowieka Michelle Bachelet, a także przedstawiciele państw zasiadających w Radzie Bezpieczeństwa, m.in. brytyjski wiceminister spraw zagranicznych lord Ahmad i amerykański ambasador ds. międzynarodowej wolności religijnej Samuel Brownback. W roli sprawozdawców wystąpili reprezentujący różne regiony świata: przedstawicielka represjonowanej społeczności jazydzkiej z Iraku Dalal Khairo, dyrektor organizacji Human Rights Focus Pakistan Naveed Walter i Sali Abdoul Aziz z organizacji Coordination des Organisations Musulmanes de Centrafrique.

Temat debaty był wynikiem przywiązania Polski do wolności religijnych. Dla Polaków jest to ciągle żywotne. Kiedy ktoś cierpi w wyniku represji, a tysiące osób rocznie ginie z powodu przekonań i wyznawanej religii, jest to nie do zaakceptowania” - podkreślił minister.