Polskie rolnictwo to wielka szansa dla rozwoju kraju

Polskie rolnictwo to nie obszar upośledzenia, specjalnej troski tylko wielka szansa dla rozwoju kraju. Zapraszam wszystkich polityków do serdecznej współpracy na rzecz polskiej wsi - powiedział w niedzielę w Kolnie (woj. podlaskie) minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Podczas II Ogólnopolskiego Święta Wdzięczni Polskiej Wsi Ardanowski przypomniał, że niedawno „wielkim sukcesem” zakończyła się zarówno aukcja koni arabskich w Janowie Podlaskim, jak również narodowy czempionat, który „pokazał prymat polskiej hodowli koni arabskich na świecie”.

A co się przez lata działo? Przekonywano świat o upadku hodowli koni arabskich. Przekonywano kupców międzynarodowych, ludzi z całego świata, że nie warto do Polski przyjeżdżać, bo tu wszystko upadło, bo wszystko jest w ruinie, wszystko zdechło. A jest to jeden z najbardziej rozwijających się działów polskiej hodowli zwierząt. Ja już nie wierzę w to, że ci, którzy Polskę chcieli spotwarzyć, którzy chcieli ją opluć, którzy zaszkodzili wizerunkowi Polski i polskiego rolnictwa, przeproszą. Ale niech przynajmniej milczą - powiedział.