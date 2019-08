Na Dunajcu powstanie nowy most za 155 mln zł

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dofinansuje budowę trzeciego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu (woj. małopolskie) w ramach programu Mosty dla Regionów - zapowiedział w poniedziałek szef resortu Jerzy Kwieciński. Szacunkowy koszt przeprawy to ok. 155 mln zł.

Jak wyjaśnił minister, decyzja resortu otwiera formalnie drogę do podpisania umowy z samorządem wojewódzkim na dofinansowanie w 80 proc. prac projektowych dla tej inwestycji o wartości 3,8 mln zł.

Szacunkowa wartość całej inwestycji to około 155 mln zł (…). Jesteśmy wiarygodni. Ten most - trzeci już most w Nowym Sączu - powstanie po to, żeby Sądecczyzna lepiej się rozwijała” - podkreślił Kwieciński.