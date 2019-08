Macron poskarżył się na Bolsonaro

Brazylijskie kobiety powinny się wstydzić z powodu prezydenta Jaira Bolsonaro - oświadczył w poniedziałek prezydent Francji Emmanuel Macron, odpowiadając na niewybredny komentarz na temat jego żony, który brazylijski lider zamieścił na Facebooku.

Obaj politycy ostro się spierali w ostatnich dniach, m.in. przy okazji trwających w Amazonii pożarów. Macron obarczył Bolsonaro winą za tę sytuację i zarzucił brazylijskiemu prezydentowi kłamanie w sprawie działań podejmowanych w kwestii ochrony środowiska.

W niedzielę Bolsonaro skomentował zamieszczony na jego profilu na Facebooku post, którego autor zestawił zdjęcia 37-letniej żony 64-letniego Bolsonaro i 66-letniej Brigitte, żony 41-letniego Macrona, sugerując, że jest to prawdziwa przyczyna niechęci francuskiego prezydenta do brazylijskiego. „Nie upokarzajcie go. Hahaha” - skomentował zdjęcie Bolsonaro.

Zapytany o tę sprawę na konferencji prasowej kończącej szczyt przywódców G7 w Biarritz, Macron odpowiedział, że te komentarze były „wyjątkowo obraźliwe” dla jego żony. „To smutne, to smutne przede wszystkim dla niego i dla Brazylijczyków” - mówił Macron. „Brazylijskie kobiety zapewne czują wstyd z powodu swojego prezydenta”.

„Jako że mam wiele szacunku dla narodu brazylijskiego, mam nadzieję, że niedługo będzie on miał prezydenta, który nadaje się na to stanowisko” - dodał francuski prezydent.

