Budżet zrównoważony to tworzenie historii

Budżet zrównoważony, który będziemy - mam nadzieję - uchwalać, to rzecz historyczna - uważa marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Jak podkreślił, Mateusz Morawiecki sprawdza się w roli premiera. Pytany o kandydata na szefa rządu w kolejnej kadencji, odparł, że zostanie to ustalone po wyborach.

O to, kto zostanie premierem, jeśli PiS wygra jesienne wybory parlamentarne, Karczewski został zapytany we wtorek w TVN 24. „Po wyborach będziemy to ustalać” - odpowiedział.

Jak podkreślił, obecnie pełniący tę funkcję Mateusz Morawiecki jest „świetnym premierem” i sprawdza się w tej roli. „Pierwszy budżet historyczny budżet zrównoważony, który będziemy - mam nadzieję - uchwalać to jest naprawdę rzecz historyczna. Nie śniło się to panu (b. ministrowi finansów, Jackowi) Rostowskiemu i panu (b. premierowi, Donaldowi) Tuskowi” - powiedział.

W poniedziałek o tym, że budżet państwa w 2020 roku ma być zrównoważony, napisała „Rzeczpospolita”, która powołała się na źródła zbliżone do rządu. Projektem tego budżetu Rada Ministrów ma zająć się we wtorek. Szef KPRM Michał Dworczyk na antenie radiowej Jedynki powiedział, że rząd projekt ustawy budżetowej może przyjąć na tym posiedzeniu.

Karczewski pytany, czy kandydatem na premiera nie powinien być Jarosław Kaczyński, zaznaczył, że prezes PiS jest świetnym politykiem i „mężem stanu”. „Jest architektem wszystkich tych zmian i fantastycznie zarządza naszą Zjednoczoną Prawicą” - podkreślił.

„Nad tym będziemy się zastanawiać po wyborach, a mogę powiedzieć, że jest świetnym architektem i świetnie skonstruował to premier Jarosław Kaczyński, a świetnie spełnia się na stanowisku premiera pan Mateusz Morawiecki” - powiedział marszałek Senatu.

Dopytywany, czy on sam będzie kandydatem na marszałka Senatu, odpowiedział: „Myślę, że jeśli wygramy te wybory i będziemy podejmować decyzje, to pewno tak”.

PAP/ as/