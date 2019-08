Młodzi Polacy chcą dużo zarabiać i podróżować

Dla prawie 60 proc. przedstawicieli pokolenia Y w Polsce priorytetem są wysokie zarobki i dostatnie życie - wynika z opublikowanego we wtorek badania „Global Millennial Survey 2019” firmy doradczej Deloitte. Dodano, że na świecie dla milenialsów najważniejsze są podróże.

Milenialsi, czyli osoby urodzone między styczniem 1983 r. a grudniem 1994 roku, nie są mniej ambitni od przedstawicieli poprzednich pokoleń, jednak ich priorytety są inne lub zweryfikowała je rzeczywistość, np. ograniczenia finansowe; i to właśnie finanse są na szczycie listy ambicji polskich przedstawicieli pokolenia Y - wskazali autorzy raportu. Jak dodali, to cel 59 proc. z nich.

Na drugim miejscu są podróże - cel 58 proc. ankietowanych.

Dodała, że podróżowaniem są bardziej zainteresowane kobiety (62 proc.) niż mężczyźni (51 proc.).

Dopiero 52 proc. marzy o zamożnym życiu. Co ważne, to co do tej pory uznawaliśmy za swego rodzaju oznakę dorosłości, czyli kupno domu lub założenie rodziny, nie znajduje się na szczycie listy priorytetów - mówi Łukawska.