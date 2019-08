Media publiczne: Będzie nowy system finansowania

Rozważamy i nie jest wykluczone, że obniżymy składkę audiowizualną z 15 zł do ok. 12 zł - powiedział pełnomocnik rządu ds. reformy mediów Krzysztof Czabański. We wtorek ma się odbyć wysłuchanie publiczne dot. projektu tzw. dużej ustawy medialnej.