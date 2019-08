Majątki rodzin polityków będą jawne

Projekt ustawy o majątku rodzin polityków jest przedmiotem uzgodnień i może zostać przedstawiony jeszcze w tej kadencji Sejmu - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu pytany w TVN24 o zapowiadaną przez PiS ustawę powiedział, że „jest gotowa, jest ona w uzgodnieniach i w każdej chwili może być przedstawiona”.

Według Morawieckiego projekt, w którym zaproponowano, aby jawne były także majątki rodzin posłów i senatorów, zostanie przedstawiony jeszcze w bieżącej kadencji Sejmu.

Przygotowanie ustawy, na podstawie której ujawnione byłyby majątki - i ich źródła - współmałżonków polityków, osób pozostających we wspólnym pożyciu oraz ich dorosłych dzieci, zapowiedział pod koniec maja prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Sprawa jawności majątków małżonków polityków pojawiła się, gdy „Gazeta Wyborcza” napisała, że Mateusz Morawiecki wraz z żoną w 2002 r. kupili 15 ha gruntów za 700 tys. zł od Kościoła we Wrocławiu, podczas gdy nieruchomość miała już w 1999 r. być warta była prawie 4 mln zł, a obecnie ok. 70 mln zł.

Morawiecki podkreślił we wtorek w TVN, że „GW” sprostowała wysokość kwoty, jaka miałaby obecnie odpowiadać wartości działki. Według przedstawionej w sprostowaniu wyceny obecna wartość nieruchomości to ok. 14,3 mln zł.(PAP)