Kim Dzong Un buduje nowy okręt podwodny

Najnowsze zdjęcia satelitarne sugerują, że Korea Północna buduje nowy okręt podwodny, zdolny do wystrzeliwania rakiet z głowicami jądrowymi - ocenili w środę eksperci z waszyngtońskiego think tanku Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS).

Fotografie, zrobione w poniedziałek i opublikowane w środę przez należący do CSIS projekt Beyond Parallel, przedstawiają Stocznię Południową w mieście Sinpo, uważaną za centrum północnokoreańskiego programu rozwoju okrętów podwodnych.

Zdjęcia można uznać za „poszlakowe dowody na budowę nowego okrętu podwodnego zdolnego do wystrzeliwania rakiet balistycznych (SSB)”, a „wstępne dowody wskazują na możliwość przygotowań do testu” takiego pocisku, choć niekoniecznie musi on się odbyć w najbliższym czasie - napisano w raporcie zamieszczonym na stronie internetowej Beyond Parallel.

Analiza zdjęć zdaje się również potwierdzać lipcowe doniesienia północnokoreańskiej prasy, że przywódca tego kraju Kim Dzong Un dokonał inspekcji nowego okrętu podwodnego - dodano.

Budowa i oddanie do użytku jednostki tego typu w znacznym stopniu zwiększyłoby zagrożenie rakietowe i nuklearne ze strony Korei Płn. oraz skomplikowało planowanie obronne w regionie - oceniono w raporcie. Zaznaczono jednak, że choć Korea Płn. twierdzi, iż „rozmieszczenie operacyjne” nowego okrętu jest bliskie, bardziej precyzyjne byłoby stwierdzenie, że zagrożenie to dopiero się pojawia.

Pjongjang informował o swojej pierwszej udanej próbie rakiety balistycznej wystrzelonej z okrętu podwodnego w 2016 roku. Miała ona zostać wystrzelona z jedynego działającego okrętu podwodnego Korei Płn., nazywanego okrętem klasy Sinpo.

Doniesienia o budowie nowego okrętu przypadają na okres zastoju w negocjacjach nuklearnych pomiędzy USA a Koreą Północną. Przywódcy obu krajów uzgodnili wprawdzie pod koniec, że robocze rozmowy zostaną wznowione, ale nie ostatecznie tak się nie stało. Urzędnicy Korei Płn. oceniali później, że „wroga polityka” USA zmusza Pjongjang do zbrojeń.

PAP, MS