Energetyka: Rekompensaty weszły w życie

Rekompensaty dla branż energochłonnych pomogą polskiemu przemysłowi utrzymać konkurencyjność z zagranicą - przewiduje ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, która w czwartek weszła w życie. Dotyczy ok. 300 podmiotów w Polsce.

„Ustawa o rekompensatach dla przemysłów energochłonnych to wsparcie dla największych firm, które zatrudniają dzisiaj ok. 20 proc. czynnych zawodowo Polaków, i które konsumują niemal 25 proc. energii” - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Podkreśliła, że dla nich koszt energii elektrycznej jest jednym z ważniejszych czynników kosztowych w produkcji. „To jest ok. 300 podmiotów w Polsce” - zaznaczyła.

Rekompensaty będą wypłacane w przyszłym roku, jak przypomniała, za 2019 rok. „Na ten cel przeznaczyliśmy w pierwszych dwóch latach (…) niemal 900 mln zł, w kolejnych latach ta kwota sięgnie 1 mld i nieco ponad 1 mld” - wskazała.

Przedsiębiorcy, w pierwszej kolejności, w ciągu najbliższych 14 dni będą musieli złożyć prosty formularz informujący o tym, że zrzekają się z rekompensat powszechnych, które weszły w życie na początku sierpnia - wyjaśniła Emilewicz. „Następnie będziemy prosili o złożenie wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki w I kw. przyszłego roku” - powiedziała minister. Dodała, że wypłaty przedsiębiorstwa uzyskają w drugiej połowie przyszłego roku.

Według resortu przedsiębiorczości i technologii rekompensaty pomogą naszemu przemysłowi utrzymać konkurencyjność z zagranicą. „Pozwoli to utrzymać ok. 1,3 mln miejsc pracy w samych przedsiębiorstwach energochłonnych oraz u ich kooperantów” - zaznaczyło MPiT.

Resort wskazał, że uprawnionych do uzyskania rekompensat za zawarte w cenie energii koszty nabycia uprawnień do emisji CO2 będzie ok. 300 przedsiębiorstw z branż energochłonnych - takich jak chemiczna, hutnicza czy papiernicza.

Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych to jeden z elementów kompleksowego pakietu dla mniejszych ośrodków przemysłowych, opracowanego w Departamencie Innowacji MPiT i przyjętego w maju 2018 r. przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.

Jak tłumaczyło ministerstwo, pakiet jest reakcją na to, że energochłonne sektory przemysłu są dziś obciążane coraz wyższymi opłatami oraz kosztami regulacyjnymi. W ocenie MPiT obniża to ich konkurencyjność, a w skrajnym wypadku mogłoby doprowadzić do fali dezinwestycji, a nawet całkowitego zaniku szeregu energochłonnych branż przemysłowych w Polsce. To z kolei mogłoby wywołać bardzo negatywny wpływ na kilkadziesiąt ośrodków miejskich średniej wielkości, których lokalna gospodarka oraz rynek pracy są bardzo zależne od obecności flagowych przedsiębiorstw.

Resort wskazał, że pakiet na rzecz mniejszych ośrodków przemysłowych - obok rekompensat na pokrycie kosztów uprawnień do emisji CO2 dla sektorów energochłonnych - obejmuje wprowadzone już obniżenie akcyzy na prąd, radykalne obniżenie opłaty przejściowej i ulgę w opłacie kogeneracyjnej. Zaznaczono, że ministerstwo prowadzi też proces notyfikacji w KE pierwszej w UE ulgi w opłacie mocowej.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

PAP/ as/