Bank Pekao da kredyt na fotowoltaikę

Bank Pekao uruchomił akcję kredytową sfinansowania instalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw do produkcji energii na własny użytek.

Bank Pekao sfinansuje instalacje fotowoltaiczne, które posłużą firmom do obniżenia kosztów związanych z zakupem energii. Obecnie przedsiębiorstwa mogą inwestować w tzw. mikroinstalacje o mocy do 50 kWp, których montaż nie wymaga składania wniosku o pozwolenie na budowę czy koncesję. Sama instalacja zaś jest przyłączana do sieci na podstawie zgłoszenia do właściwego miejscowo zakładu energetycznego.

W branży energetycznej na naszych oczach dokonuje się transformacja, a dotychczasowi konsumenci stają się prosumentami, aktywnie dbając o zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie jej konsumpcji. Bank Pekao od lat jest bankiem finansującym znaczącą część inwestycji sektora energetycznego w Polsce. W coraz większym stopniu i coraz częściej finansujemy projekty z zakresu zielonej energii i efektywności energetycznej – powiedział Michał Krupiński, prezes Banku Pekao.

Oferta banku obejmuje finansowanie instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii na własny użytek. Może dotyczyć zarówno wspomnianych mikroinstalacji, jak również instalacji większych niż 50 kWp, w zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Nasza oferta jest skierowana do małych i średnich firm, które chciałyby znacznie obniżyć koszty energii elektrycznej. Inwestycje w mikroinstalacje, wsparte naszym kredytem, zwrócą się inwestorom w ciągu kilku lat, a koszty nie będą wysokie z uwagi na dopłatę do odsetek z programu BGK Biznes Max. To ważna propozycja w ramach naszej strategii inwestowania w OZE – poinformowała Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao, nadzorująca Pion Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Kredyty przeznaczone na finansowanie paneli fotowoltaicznych mogą być zabezpieczone bezpłatną gwarancją BGK Biznesmax. Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki. Do końca 2020 roku stawka dopłaty do oprocentowania kredytu jest preferencyjna – wynosi 5 proc. – a w kolejnych latach będzie sięgać 3,3 proc. Obejmuje okres nie dłuższy niż 3 lata od daty uruchomienia kredytu.

W ostatnich miesiącach Bank Pekao zrealizował szereg inicjatyw mających na celu zwiększanie efektywności energetycznej przez przedsiębiorców. W kwietniu bank podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na linię finansową dla małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim. Środki w wysokości 150 mln zł mają wspomóc projekty z zakresu wzrostu efektywności energetycznej firm.

W maju Pekao poinformowało o pozytywnej decyzji w sprawie udzielenia kredytu na sfinansowanie największej w Polsce lądowej farmy wiatrowej w miejscowości Potęgowo na Pomorzu. Jej łączna moc wyniesie 220 MW, dzięki pracy 81 turbin. Kredyt ma charakter konsorcjalny i udzieli go łącznie 5 banków, w tym Pekao (ponad 20 proc. udziału) i EBOiR. Współfinansowana przez Bank Pekao farma Potęgowo będzie miała wyraźny pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

W czerwcu EBOiR zainwestował 70 mln zł w obligacje Pekao, który zobowiązał się przeznaczyć 150 proc. tej kwoty na projekty skutkujące znaczną oszczędnością energii oraz na certyfikowane projekty komercyjne i mieszkaniowe zgodne z polityką Green Economy Transition. EBOiR podjął taką decyzję po raz kolejny – w październiku 2018 r. nabył obligacje Pekao za kwotę 138,5 mln zł z podobnym zobowiązaniem ze strony banku.

Oprac. MS