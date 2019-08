Tauron zatrudnił absolwentów klas patronackich

W ciągu minionych 10 lat spółka Tauron Wydobycie zatrudniła blisko 240 absolwentów klas objętych patronatem firmy. Obecnie spółka patronuje 24 klasom, w których kształci się ponad 350 uczniów - przyszłych górników.

„Współpracujemy już z 24 klasami patronackimi, dzięki czemu mamy realny wpływ na proces kształcenia praktycznego młodzieży i rozwój kompetencji niezbędnych do zawodów związanych z górnictwem” - powiedział cytowany w piątkowym komunikacie spółki jej prezes Tomasz Cudny.

Tauron Wydobycie skupia trzy kopalnie węgla: Sobieski w Jaworznie, Janina w Libiążu i Brzeszcze w Brzeszczach. Współpraca spółki ze szkołami średnimi ma zapewniać zakładom górniczym dopływ odpowiednio wykwalifikowanej kadry.

Latem uczniowie odbywają praktyki w kopalniach spółki - tylko w ubiegłym roku z takiej możliwości skorzystało 112 przyszłych górników. Uczniowie mogą nabyć umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, odbywając praktyki na terenie zakładów górniczych w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach, gdzie stworzone zostały specjalne stanowiska szkoleniowe - podała spółka.

Tauron Wydobycie ma umowy patronackie z Zespołem Szkół w Libiążu, Powiatowym Zespołem nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach oraz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.

W roku szkolnym 2018/2019 w 22 klasach patronackich firmy uczyło się 309 uczniów, kształcąc się w specjalnościach technik górnictwa podziemnego, technik mechanik, technik elektryk, technik mechatronik oraz technik elektronik. W nowym roku szkolnym liczba klas patronackich zwiększy się do 24, a liczba uczniów do ponad 350.

W okresie wakacji w kopalniach Tauron Wydobycie praktyki zawodowe odbywają nie tylko uczniowie, ale także np. studenci Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Przyszli inżynierowie poznają w praktyce nie tylko praktyczne aspekty związane z wydobyciem węgla kamiennego, budowę i sposób udostępnienia złoża, aspekty ekologiczne procesu produkcji, ale również będą uczestniczyli w procesach związanych z gospodarką odpadami, wpływem na środowisko, logistyką, transportem i spedycją.

W ub. roku kopalnie spółki wydobyły ponad 5 mln ton węgla (blisko 2,4 mln ton w Sobieskim, ponad 1,4 mln ton w Janinie i ponad 1,2 mln ton w Brzeszczach), przynosząc straty.

Tauron Wydobycie realizuje obecnie duże inwestycje. Najważniejsze projekty to budowa szybu Grzegorz w kopalni Sobieski (do 2023-24 roku), budowa poziomu 800 m w Janinie (do przełomu lat 2021/21) oraz program inwestycyjny w Brzeszczach. Ich efektem ma być zwiększenie wydobycia i przywrócenie rentowności działania.

