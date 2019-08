Amerykanie zainwestowali w Polsce 43 mld USD

Amerykańskie firmy od czasu transformacji zainwestowały w Polsce ok. 43 mld dol. i utworzyły 220 tys. miejsc pracy - poinformowała ambasada USA w Polsce. Dodała, że bardzo pozytywnie ocenia klimat inwestycyjny w naszym kraju.

Do Polski z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej przyleci delegacja amerykańska na czele z wiceprezydentem USA Mikem Pencem.

Jak podało biuro pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, delegacje rządów Polski i USA, pod przewodnictwem Piotra Naimskiego i sekretarza energii USA Ricka Perry’ego mają omówić w sobotę postępy bilateralnej współpracy w zakresie energetyki jądrowej, cyberbezpieczeństwa, paliw kopalnych i infrastruktury energetycznej.

Klimat inwestycyjny w Polsce jest bardzo pozytywny. Systematycznie prowadzimy rozmowy, w jaki sposób Polska może uczynić go bardziej atrakcyjnym - wskazała ambasada USA.

Podkreślono, że inwestycje amerykańskich firm „obejmą szerokie spektrum rynku”.

Amerykańskie przedsiębiorstwa były jednymi z pierwszych, które weszły na polski rynek po 1989 roku i są obecne we wszystkich sektorach polskiej gospodarki - zaznaczono.

Wartość amerykańskich inwestycji w Polsce od 1990 roku szacuje się na 43 mld dol. - poinformowała amerykańska ambasada, powołując się na dane Amerykańskiej Izby Handlowej (AmCham).

W latach 90. XX wieku, jak oceniono, amerykańscy inwestorzy uznali nasz rynek za jeden z najistotniejszych w byłego bloku wschodniego. Od tego czasu przedsiębiorstwa z USA są jednymi z największych zagranicznych pracodawców w regionie.

Według AmCham Polska jest też postrzegana jako platforma inwestycyjna dla całego regionu Europy Środkowej i UE.

Amerykańskie firmy są wysoce zintegrowane z polską gospodarką. Blisko jedna czwarta inwestorów ze Stanów Zjednoczonych uczestniczących w badaniu zainwestowała w Polsce już ponad miliard złotych. Co piąty badany utrzymuje relacje z ponad 500 lokalnymi partnerami biznesowymi - zaznaczono.

Jak zaznacza AmCham, amerykańskie firmy, które inwestują w Polsce są „integralną częścią lokalnej gospodarki” i znajdują się „w czołówce zagranicznych inwestorów w Polsce”.

Ponad połowa firm z kapitałem amerykańskim ma główne siedziby na Mazowszu; co dziesiąta działa na Dolnym Śląsku, 8 proc. w województwie śląskim, a 7 proc. w Wielkopolsce - wynika z raportu KPMG i AmCham „Amerykańskie inwestycje w Polsce” z kwietnia 2018 r. - Łączna wartość pensji i wynagrodzeń wypłaconych przez amerykańskie firmy w Polsce sięgnęły 5 mld dol. (19,5 mld zł), co oznacza średni miesięczny zarobek na poziomie ok. 7,8 tys. zł.