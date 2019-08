Obniżka stawki PIT czeka tylko na podpis prezydenta

Obniżenie stawki podatku PIT z 18 do 17 proc. oraz kosztów pracy, przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników - taki cel ma ustawa, do której Senat w sobotę nie zaproponował poprawek.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 62 senatorów, jeden był przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu. Teraz nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych trafi do podpisu prezydenta.

Nowe rozwiązania mają dotyczyć ok. 25 mln Polaków i zacząć obowiązywać od 1 października br.

Jak przekonywał w piątek premier Mateusz Morawiecki obniżka PIT ma przyspieszyć budowę klasy średniej w Polsce; więcej ludzi pojawić się ma też na rynku pracy.

Zgodnie z nowelą obniżenie stawki podatku PIT ma dotyczyć wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego, czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Nowe rozwiązania mają być dopełnieniem innej zmiany tzn. likwidacji podatku PIT dla młodych do 26. roku życia i w konsekwencji obniżyć klin podatkowy, czyli różnicę między tym, co pracownik dostaje „na rękę”, a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma.

Rząd przekonuje, że przy obniżce PIT więcej zostanie w kieszeni Polaków. Przy minimalnym wynagrodzeniu sięgającym 2 250 zł (minimalna płaca w 2019 r.) w portfelu zostanie rocznie 472 zł. Z kolei przy miesięcznej pensji wynoszącej 4 765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane na 2019 r.) będzie to 732 zł.

Po zmianie przepisów koszty uzyskania przychodów wyniosą: 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) - obecnie 111,25 zł; 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) - obecnie 139,06 zł; 3 000 zł roczne (jednoetatowcy, miejscowi) - obecnie 1 335,00 zł; 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł; 4 500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2 002,05 zł; 5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2 502,56 zł.

Według wyliczeń resortu finansów, zmiany będą kosztować finanse publiczne ok. 2,7 mld zł w 2019 roku; w kolejnych latach ok. 9,7 mld zł.

Michał Boroń (PAP), sek