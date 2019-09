150 mln złotych na nowe drogi

Minister infrastruktury zatwierdził do realizacji siedem programów inwestycji i trzy aneksy do programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 150 mln zł - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Infrastruktury.

„Są to zadania związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 tony na oś oraz poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego przez przebudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, a także budową mostów na drogach krajowych” - napisano w komunikacie.

„Część z tych zadań weszła już w fazę realizacji. Zadania będą realizowane w sześciu województwach: dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim” - dodano.

Zadania zatwierdzone do realizacji to między innymi rozbudowa DK 24 od granicy województwa lubuskiego do Chełmska, budowa mostu na potoku Luszówka w Chrzanowie w ciągu DK 79, czy rozbudowa DK 77 na odcinku Gorzyce - Wólka Pełkińska - Pełkinie.

