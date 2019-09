MRPiPS: w najbliższym czasie ważne zmiany w prawie pracy

W najbliższym czasie wejdą w życie ważne zmiany w prawie pracy, m.in. wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia oraz zmiany dotyczące wydawania świadectw pracy - przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo przypomina, że od 1 stycznia 2020 r. dodatek stażowy będzie wyłączony z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiany będą dotyczyły przede wszystkim pracowników sektora publicznego.

Wyłączenie od 1 stycznia 2020 r. dodatku stażowego z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę było bardzo oczekiwanym społecznie rozwiązaniem. W dotychczasowej formie taki dodatek często nie spełniał swojej roli, a pracownik z kilkunastoletnim stażem dostawał niższą stawkę wynagrodzenia zasadniczego niż np. zaczynający pracę absolwent lub osoba z niewielkim doświadczeniem, ponieważ do minimalnej pensji wliczał mu się dodatek za wysługę lat - wskazuje minister Bożena Borys-Szopa.

Od 1 września tego roku wzrastają także wynagrodzenia dla młodocianych pracowników (między 15. a 18. rokiem życia) odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Zdaniem minister Borys-Szopy „to kolejny krok w odbudowie prestiżu kształcenia zawodowego”.

Podwyżka ta wynosić będzie 1 punkt procentowy. Wynagrodzenie będzie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wynagrodzenie wyniesie nie mniej niż 5 proc. w pierwszym roku nauki, nie mniej niż 6 proc. w drugim i nie mniej niż 7 proc. w trzecim roku nauki. Przykładowo dla drugiego kwartału w pierwszym roku nauki oznacza to wzrost z 198,04 zł do 247,55 zł, w drugim - z 247,55 zł do 297,06 zł, a w trzecim - wzrost z 297,06 zł do 346,56 zł.

Pracodawca będzie mógł ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki z Funduszu Pracy.

Kolejne zmiany wejdą w życie 7 września br. Dotyczą one tematyki dyskryminacji i równego traktowania, szczególnych uprawnień pracowników, mobbingu, świadectw pracy oraz przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

Wprowadzony zostanie m.in. otwarty katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację - w efekcie każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację. Dodatkowo także pracownik, który doznał mobbingu, ale nie rozwiązał umowy o pracę, będzie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania (w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę).

Zmiany w zakresie szczególnych uprawnień związanych z korzystaniem z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego polegają z kolei na rozszerzeniu tych uprawnień na pracowników - innych niż matka i ojciec dziecka członków najbliższej rodziny.

Ponadto pracodawca, który w terminie nie wyda pracownikami świadectwa pracy może zapłacić grzywnę od 1 tys. do nawet 30 tys. zł (obecnie taka grozi za niewydanie świadectwa pracy). Wydłużone zostaną natomiast terminy związane z prostowaniem świadectwa pracy na wniosek pracownika - z 7 do 14 dni.

Do Kodeksu pracy wprowadzone zostaną także nowe przepisy dotyczące sytuacji, w których pracodawca nie wyda pracownikowi świadectwa pracy. Pracownik będzie miał prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa jest niemożliwe - pracownikowi będzie przysługiwało prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. W praktyce oznacza to, że sąd będzie określał treść świadectwa pracy, a prawomocny wyrok albo postanowienie zobowiązujący pracodawcę do wydania świadectwa pracy będzie zastępował to świadectwo.

SzSz (PAP)