Pierwsza taka szkoła automatyki i robotyki w Polsce!

W jedynym w kraju Technikum Automatyki i Robotyki prowadzonym w Łodzi przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną i jej inwestorów we współpracy z Politechniką Łódzką zainaugurowano w poniedziałek pierwszy rok szkolny. Szkoła będzie kształcić w nowym zawodzie technika automatyki i robotyki

Technikum Automatyki i Robotyki jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Dowodzi znajomości zarówno rynku pracy, jak i oczekiwań młodych ludzi, którzy chcą się kształcić w kierunkach gwarantujących zdobycie atrakcyjnego i cenionego przez pracodawców zawodu. Jestem przekonany, że nowa szkoła przyniesie wiele korzyści dla wszystkich stron zaangażowanych w proces edukacji - napisał w liście odczytanym podczas uroczystej inauguracji działalności placówki minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Minister zaznaczył, że otwarcie szkoły znakomicie wpisuje się w reformę systemu edukacji, której celem jest odbudowa kształcenia zawodowego i dostosowywanie go do potrzeb współczesnej gospodarki.

Obecny na inauguracji wiceminister inwestycji i rozwoju Waldemar Buda podkreślił, że profil nowej szkoły jest ściśle związany z kierunkiem rozwoju regionu łódzkiego i został stworzony poprzez współdziałanie podmiotów gospodarczych.

To przykład kierunku, w którym pójdą w przyszłości inne podmioty zajmujące się gospodarką, a nie do końca kształceniem. To jest ten kierunek - aby szkoły były blisko biznesu, odpowiadały na oczekiwania przedsiębiorców, którzy w przyszłości tych pracowników będą zatrudniać - zaznaczył.

Technikum Automatyki i Robotyki to pierwsza w kraju szkoła niepubliczna utworzona przez specjalną strefę ekonomiczną, która uzyskała od MEN uprawnienia szkoły publicznej i status szkoły eksperymentalnej. Udziały w niej posiadają prywatne przedsiębiorstwa - Delia Cosmetics, Ceramika Tubądzin i Miele, które gwarantują uczniom praktyki, staże i możliwość szybszego zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Część zajęć realizowana ma być we współpracy i przy wykorzystaniu specjalistycznej infrastruktury PŁ. W technikum realizowany będzie nowy i unikatowy w skali kraju kierunek - technik automatyki i robotyki.

Politechnika Łódzka oddaje do dyspozycji technikum zarówno swoją infrastrukturę dydaktyczną, naukową, ale również sportową i tę, która jest potrzebna do codziennego rozwijania wszelkich umiejętności - podkreślił prorektor Politechniki Łódzkiej prof. Witold Pawłowski.

Jak zapowiedział, ponad 40 uczniów z pierwszego naboru, będzie mogło uczestniczyć w działaniach studenckich kół naukowych i korzystać z kompetencji naukowych kadry PŁ.

Czekają na was też miejsca na studiach, na kierunku automatyka i robotyka oraz automatyka i sterowanie robotów. To wy za kilka, kilkanaście lat będziecie tworzyć wielkoprzemysłową Łódź - mówił do przyszłych techników.

Prezes Strefy Edukacji ŁSSE Wiesława Zewald przypomniała, że technikum powstało z inicjatywy inwestorów ŁSSE, bezskutecznie poszukujących fachowców w dziedzinie automatyki i robotyki.

Okazało się, że na poziomie technikum takich fachowców nie można kształcić, bo nie ma takiego zawodu w obowiązującej klasyfikacji. ŁSSE podjęła wyzwanie stworzenia dla niego podstawy programowej, wprowadzenia go do klasyfikacji i stworzenia takich warunków, by młodzi ludzie w realnym środowisku pracy uczyli się tego zawodu - wyjaśniła.

W Technikum Automatyki i Robotyki podjęło naukę ok. 40 uczniów; utworzono dwie klasy - dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. W przyszłym roku planuje się utworzenie trzech klas.

PAP, mw