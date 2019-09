Zamknięcie dnia na giełdzie - poniedziałek

W poniedziałek na warszawskim parkiecie indeksy giełdowe zwyżkowały. W gronie blue chipów najsilniej poszły w górę Dino Polska, Pekao i Orange

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 wzrósł 0,4 proc. do 2.144,48 pkt., WIG zwyżkował 0,4 proc. do 56.965,68 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,4 proc. do 3.782,27 pkt., a sWIG80 zyskał 0,3 proc. do 11.646,53 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 423 mln zł, z czego 369 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 poruszał się przez całą sesję w trendzie bocznym, wyznaczonym przez ok. 10 punktowy przedział wahań.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA zwracały uwagę wzrosty w Turcji i Rosji, gdzie tamtejsze indeksy - odpowiednio BIST100 i RTS - zyskały 1,7 proc. i 1,2 proc.

DAX zyskał 0,19 proc. o godz. 17.15. W poniedziałek nie działały rynki: amerykański i kanadyjski ze względu na obchody Święta Pracy.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Dino Polska - w górę o 2,7 proc., Pekao - ze zwyżką o 2,2 proc. i Orange - na plusie o 1,9 proc. Zwyżkowała także cena Tauronu - o 0,5 proc.

W ciągu poniedziałkowych notowań Tauron poinformował, że spółka Amon pozwała firmę Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa (PE-PKH) z grupy Tauron, domagając się 29 mln zł odszkodowań wraz z odsetkami ustawowymi, w związku z roszczeniem wobec PE-PKH niewykonania umów sprzedaży energii, dotyczących farmy wiatrowej w miejscowości Łukaszów - zdaniem spółki, „wstępna ocena żądań pozwu i jego uzasadnienia wskazuje na ich bezzasadność”.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: JSW - w dół o 2,0 proc., Play - ze zniżką o 1,9 proc. i CD Projekt - spadek o 1,2 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje TIM - wzrost o 6,0 proc., Famuru - w górę o 5,5 proc. i Wawelu - ze zwyżką o 4,9 proc. Poszła w górę również cena Banku Handlowego - o 1,4 proc.

Famur w poniedziałek przed sesją poinformował, że skonsolidowany zysk netto w II kw. 2019 wyniósł 218,4 mln zł i był o 211 proc. wyższy niż oczekiwał rynek. Wyniki grupy wsparła sprzedaż akcji spółki PBSz. Famur spodziewa się, że w drugiej połowie 2019 roku przychody grupy będą wyższe niż w pierwszej połowie roku.

W trakcie sesji agencja Bloomberg podała, że analityk Raiffeisen Centrobank AG Jovan Sikimic podwyższył rekomendację dla Banku Handlowego do „kupuj” z „trzymaj”, wyznaczając cenę docelową dla akcji na poziomie 57 zł.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Bloober Team - spadek o 31,8 proc., Vigo System - zniżka o 5,3 proc., Vivid Games - w dół o 4,9 proc.

Wartość obrotu na akcjach Bloober Team przekroczyła 15 mln zł, co oznacza, że właściciela zmieniło ok. 7 proc. kapitału zakładowego spółki - był to najwyższy obrót i spadek kursu w wymiarze jednosesyjnym w historii notowań.

W poniedziałek przed sesją Bloober Team, notowany na NewConnect, podał w komunikacie prasowym, że liczy na szybki zwrot kosztów produkcji i marketingu gry „Blair Witch”, a gra po trzech dobach znajduje się w Top 25 najchętniej kupowanych światowych bestsellerów. Jednocześnie spółka nie ujawniła „twardych” danych sprzedażowych w związku z podpisanymi umowami.

