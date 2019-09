500 Plus dla niesamodzielnych: Formularz dostępny

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem świadczeniem 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, już na miesiąc przed terminem udostępniliśmy formularz wniosku - powiedziała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Wnioski będą rozpatrywane od 1 października.

Od początku tego tygodnia ZUS udostępnił formularz wniosku o świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych.

„W związku z tym, że obserwujemy bardzo duże zainteresowanie świadczeniem 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, już na miesiąc przed terminem udostępniliśmy formularz wniosku. Można go dostać zarówno na salach obsługi klientów, jak i ściągnąć z naszej strony internetowej. Specjalnie przygotowani doradcy do obsługi osób zainteresowanych nowym świadczeniem pomogą w wypełnieniu wniosku. Pamiętajmy też o zebraniu wszystkich dokumentów związanych z naszym stanem zdrowia” - powiedziała prof. Uścińska.

Jednocześnie prezes ZUS zaznaczyła, że rozpatrywanie wniosków ZUS rozpocznie 1 października, czyli w dniu wejścia przepisów w życie.

ZUS uruchomił także specjalną linię Centrum Obsługi Telefonicznej, która została skierowana do obsługi osób zamierzających ubiegać się o świadczenie (tel. 22 560 16 00).

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające trzeba złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską).

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie którego ZUS może ustalić prawo do świadczenia uzupełniającego, jest również orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz dokumentację medyczną (np. kartę badania profilaktycznego lub dokumentację rehabilitacji leczniczej). Osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, powinny do wniosku dołączyć ten dokument.

Jeśli osoba wnioskująca ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej, wówczas powinna także dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość.

O świadczenie uzupełniające będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł. Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

W pierwszych dwóch miesiącach obowiązywania ustawy ZUS będzie miał nie 30, lecz 60 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie świadczenia, licząc od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Z szacunków Zakładu wynika, że od października br. do marca 2020 r. wnioski o nowe świadczenie może złożyć nawet ok. 850 tys. osób. Spośród nich ok. 600 tys. osób będzie musiało przejść badanie przez lekarza orzecznika ZUS, który ustali ich niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Łączny roczny koszt wprowadzenia świadczenia uzupełniającego to ok. 4,5 mld zł.

