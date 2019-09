Premier: Polska prowadzi skuteczną politykę

W ramach Grupy Wyszehradzkiej, mówiąc jednym głosem, odnieśliśmy wiele sukcesów; dbamy o dobrą jakość naszych relacji w NATO, w UE; widać, że nasza polityka jest skuteczna - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas Narady Ambasadorów RP.

We wtorek rano w Warszawie rozpoczęła się trzydniowa doroczna Narada Ambasadorów RP organizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W rozpoczęciu obrad wziął udział szef rządu.

„Ostatnie lata były ważne dla wiarygodności Polski. Nasi partnerzy muszą wiedzieć, że rozmawiają z ludźmi mającymi za sobą majestat Rzeczypospolitej” - powiedział Morawiecki do uczestników Narady Ambasadorów, a jego cytuje kancelaria premiera na Twitterze.

„Musimy bronić polskiej racji stanu nawet, gdy jest to trudne. Nasza służba polega na tym, by być jak najbardziej aktywnym. Polska racja stanu polega na tym, co razem musimy nieść w świat. To wasze zadanie, by prawda o Polsce była usłyszana” - powiedział premier według relacji jego kancelarii.

Szef rządu podkreślał, że zadaniem dyplomatów „jest nie tylko opowiadanie historii, ale też opowiadanie naszej przyszłości, bo może być ona bardzo atrakcyjna dla naszych partnerów”. „Co będzie dalej to kwestia, która leży w naszych rękach” - zwrócił się do ambasadorów.

„W ramach Grupy Wyszehradzkiej, mówiąc jednym głosem, odnieśliśmy wiele sukcesów. Dbamy o dobrą jakość naszych relacji w NATO, w UE. Widać, że nasza polityka jest skuteczna” - mówił Morawiecki cytowany przez kancelarię premiera.

Zwracając się do uczestników narady prosił ich „o mądrą aktywność i aktywizację” i „o pomoc w realizowaniu polskiej racji stanu”. Premier życzył ambasadorom, by ich praca była skuteczna. „Wykorzystajmy wielkie szanse dla Polski” - powiedział szef rządu.

Po południu z uczestnikami Narady Ambasadorów RP spotka się prezydent Andrzej Duda.

Narada Ambasadorów to spotkanie organizowane co roku, na ogół latem, na które zapraszani są ambasadorzy, kierownicy przedstawicielstw dyplomatycznych, a także kandydaci na ambasadorów. Jest to okazja do podsumowania tego, co wydarzyło się w polityce zagranicznej w ostatnich miesiącach oraz omówienia planów na przyszłość.

PAP/ as/