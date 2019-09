NIP: co o 10-ciu cyfrach musi wiedzieć przedsiębiorca

NIP – małe kompendium wiedzy, czyli wszystko co o 10-ciu cyfrach musi wiedzieć przedsiębiorca

Numer identyfikacji podatkowej, czyli znany wszystkim NIP, to 10 cyfr, o których musisz wiedzieć sporo jako przedsiębiorca. Kiedy i gdzie nadaje się NIP? Kiedy można go unieważnić, uchylić, bądź odmówić rejestracji? Zobacz najważniejsze kwestie!

Numer identyfikacji podatkowej to dziesięć cyfr, zarezerwowanych dla przedsiębiorców. To właśnie tego numeru używasz w praktyce najczęściej, kupując chociażby towar na fakturę czy tankując paliwo w służbowym samochodzie. NIP to także jedna z podstawowych danych Twojej firmy, z którą warto zapoznać się już na początku przygody z własną działalnością.

Teraz jest łatwiej

Jeśli pracowałeś przed 2012 rokiem na pewno pamiętasz czasy, w których osoba nieprowadząca działalności gospodarczej także miała nadany numer identyfikacji podatkowej. Wraz ze zmianą przepisów podatkowych jest jednak znacznie prościej – NIP nie jest nadawany osobom nieprowadzącym własnej działalności gospodarczej. Posługują się one tylko numerem PESEL, co znacznie ułatwiło wiele formalności.

Łatwiej mają także osoby, które zakładają własną działalność gospodarczą. Aby dostać indywidualny numer podatkowy, nie muszą wypełniać żadnych dodatkowych dokumentów. Wszystko dzieje się „za jednym zamachem”, podczas wypełniania wniosku CEIDG. Jeśli skorzystasz z elektronicznych udogodnień, w celu założenia firmy i otrzymania numeru NIP nie musisz nawet wychodzić z domu! Cała procedura nadania NIP jest szybka. Na swój własny identyfikator podatkowy czekasz bowiem zaledwie jeden dzień roboczy! Gdzie go znajdziesz? Pojawi się w CEIDG, wraz z innymi danymi Twojej firmy, podanymi na formularzu podczas rejestracji.

Odmowa, unieważnienie bądź uchylenie – kiedy?

Jako przedsiębiorca musisz znać także kwestie związane z odmową, unieważnieniem bądź uchyleniem numeru NIP. Takie działania uwzględniają przepisy podatkowe. Na początku przygody z własną firmą możesz otrzymać odmowę nadania numeru NIP w przypadku braku możliwości potwierdzenia tożsamości lub istnienia podmiotu, stwierdzenia, że zgłoszenie identyfikacyjne nie spełnia wymogów określonych dla tego zgłoszenia, jeśli podmiot ma już nadany indywidualny identyfikator podatkowy bądź w przypadku wystąpienia o nadanie NIP przez podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Jeśli NIP zostanie Ci nadany na podstawie fałszywych lub fikcyjnych danych bądź będzie nadawany wielokrotnie, naczelnik urzędu skarbowego może podjąć decyzję o unieważnieniu dotychczasowego numeru NIP. Co ważne, unieważnionym numerem NIP nie możesz się posługiwać, ani nie może on być ponownie nadany.

W przypadku posługiwania się fałszywymi bądź fikcyjnymi danymi adresowymi siedziby Twojej firmy bądź miejscem wykonywania działalności gospodarczej, naczelnik urzędu skarbowego może także uchylić nadani Ci niegdyś numer NIP. Jeśli przesłanki te ustąpią, numer NIP może zostać przywrócony.

W każdym z tych trzech przypadków informacja o zmianach będzie widoczna w CEIDG.