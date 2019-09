KRYNICA: Telemetria Polska już działa

Projekt KRRiT polega na jednoźródłowym pomiarze mediów, który ma objąć nie tylko pomiar korzystania z telewizji i radia, ale też internetu. Docelowo takie badanie ma wykorzystywać wiele różnych źródeł danych - m.in. panel telemetryczny, panel RPD, panel DMP - łączyć je ze sobą i poszerzać badania o inne media, przekonywali w Krynicy uczestnicy panelu „Nowe technologie - nowe wyzwania”, informuje portal Money.pl.

DAI w świecie telewizji porównałbym do auta hybrydowego w świecie motoryzacji. Wszyscy wiemy, że samochód elektryczny to przyszłość, ale to co jest w stanie zaproponować rynek to hybryda. Od kwietnia tego roku stosujemy DAI jaki pierwszy podmiot w tej części Europy. Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie monetyzować strumień w telewizji z efektywnością internetu - mówił na panelu „Nowe technologie - nowe wyzwania” podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Jacek Świderski, prezes holdingu Wirtualna Polska SA.

Świderski porównuje DAI w świecie telewizji do auta hybrydowego w świecie motoryzacji. Wszyscy wiemy, że samochód elektryczny to przyszłość, ale to co jest w stanie zaproponować rynek to hybryda.

Od kwietnia tego roku stosujemy DAI jaki pierwszy podmiot w tej części Europy. Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie monetyzować strumień w telewizji z efektywnością internetu - mówił na panelu „Nowe technologie - nowe wyzwania” podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Jacek Świderski, prezes holdingu Wirtualna Polska SA.

Czytaj więcej:Badanie konsumpcji mediów po nowemu. Telemetria Polska już działa