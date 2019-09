Wojna handlowa USA-Chiny niszczy rolnictwo

W drugim kwartale 2019 sytuacja na rynku rolnym ustabilizowała się, jednak wciąż sytuacja rolników pozostaje zagrożona.

Perspektywy są trochę lepsze niż na początku roku, ale nie oznacza to wcale, że są one pozytywne- mówi Nathan Kauffman, wiceprezes Banku Federalnego Kansas City. Rolnicy muszą mierzyć się z kilkoma problemami, z czego jednym z najpoważniejszych jest wojna handlowa. Utrudniony eksport żywności takiej jak np. soja do Chin powoduje znaczny spadek dochodów. Według analiz Banku Federalnego Kansas City, 40% bankierów twierdzi, że przychody w drugim kwartale 2019 roku były niższe, niż rok temu.

Do tego dochodzi fakt, że w części Stanów Zjednoczonych doszło do powodzi. Skutecznie uniemożliwiło to wielu rolnikom sadzenie takich roślin jak soja i kukurydza, co z kolei może odbić się na ich cenach.

Kluczowym dla wyników rolnictwa będą oczywiście tegoroczne zbiory. Wszystko wskazuje na to, że będą niższe, niż w ubiegłym roku. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych przewiduje spadek na poziomie 4% w przypadku zbiorów kukurydzy, ale aż 19% spadku w zbiorze soi. W normalnych warunkach spowodowałoby to wzrost cen, co z kolei wsparłoby rolników, ale mogło odbić się na reszcie obywateli Stanów Zjednoczonych.

Przedłużająca się wojna celna uderza w obie strony konfliktu. Jeśli administracja Trumpa będzie wytaczać coraz to cięższe działa, amerykańskie rolnictwo będzie potrzebowało nowego rynku zbytu. Bez tego istnieje poważne ryzyko kryzysu rolniczego w Stanach Zjednoczonych.

Cały artykuł można przeczytać na yahoo.com

Adrian Reszczyński