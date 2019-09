Zmiana adresu firmy – jakie formalności Cię czekają?

Przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej jej adres podajesz podczas wypełniania wniosku CEIDG. Sporo przedsiębiorców, oceniając działanie firmy w praktyce, decyduje się na zmianę adresu prowadzenia działalności. Na jakie formalności musisz się przygotować w takim przypadku? Zobacz najważniejsze kwestie!

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga wielu odważnych decyzji. Do nich należą m.in. te związane z wynajmem lokalu czy zmianą adresu prowadzenia firmy. Rezygnujesz z wynajmowania dotychczasowego lokalu? Złożenie wypowiedzenia właścicielowi nieruchomości to dopiero jeden z paru kroków, które przed Tobą. Co jeszcze musisz zrobić i ile masz na to czasu?

To proste, ale musisz pamiętać o terminach!

Podczas zmiany adresu prowadzenia działalności masz na głowie sporo kwestii związanych z przeprowadzką i nie tylko. Warto jednak skupić się także na formalnościach, które są nieuniknione. Wbrew pozorom, od pewnego czasu proces ten został maksymalnie ułatwiony, na korzyść przedsiębiorców!

Adres prowadzenia działalności gospodarczej należy do danych ewidencyjnych w CEIDG – to jedne z najważniejszych zawartych w tejże ewidencji danych. Zmieniając adres nie musisz jednak już odwiedzać kilku urzędów – podstawowy ruch to złożenie wniosku aktualizacyjnego w CEIDG. Informacje o zgłoszonych zmianach automatycznie trafią do urzędu skarbowego i ZUS. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, w której np. zmiana danych niesie za sobą zmianę właściwości urzędu skarbowego (mowa m.in. o kwestii formularza VAT-R i innych obowiązkach podatkowych).

W przypadku zmiany adresu prowadzenia działalności warto pamiętać o terminach. Na dokonanie aktualizacji wniosku CEIDG masz siedem dni od daty zmiany danych. Forma, w jakiej złożysz wniosek, zależy od Ciebie!

Co z zapominalskimi?

Obowiązki, związane ze zmianą adresu prowadzonej działalności nieco Cię przerosły i termin wyznaczonych siedmiu dni upłynął? Skutki takiego zaniechania mogą być poważne. Brak terminowej aktualizacji danych może skutkować bowiem wezwaniem do uzupełnienia. W najgorszym przypadku może skutkować nawet wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców.

Nieaktualne dane mogą rodzić także inne niedomówienia, skutkujące chociażby karą grzywny. To także sporo zamieszania w kwestii korespondencji firmowej, zwłaszcza jeśli adres doręczeń również uległ zmianie.

Oprócz zmianach w urzędach skup się na zmianach stricte we własnej firmie – dane w banku, dane na pieczątce czy chociażby dane na wizytówkach i w social mediach – to wszystko musisz zaktualizować, by zachować płynność w swoim biznesie i nie stracić klientów, którzy znali Cię pod „starym” adresem.