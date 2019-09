KRYNICA: Adamczyk: Czas połączyć kraje Trójmorza drogami i koleją

Praktycznie mamy już wytyczone szlaki, które utworzą ruszt komunikacyjny Trójmorza, przed nami realizacja - mówił w środę w Krynicy-Zdroju minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wezwał, by zaplanowane połączenia drogowe i kolejowe uzupełnić połączeniami energetycznymi.

Minister Adamczyk uczestniczył w poświęconym korytarzom transportowym Trójmorza panelu krynickiego Forum Ekonomicznego. Odpowiadając na pytanie o zaawansowanie procesu ich wyznaczania zaznaczył, że dzięki współpracy rządów - których przedstawiciele m.in. z Węgier, Słowacji, Polski, Litwy i Łotwy uczestniczyli w panelu - większość korytarzy komunikacyjnych zostało już praktycznie określonych.

Kiedy pracujemy nad Bursztynowym Szlakiem Kolejowym z Polski w kierunku Węgier - mówimy o konkretnym szlaku komunikacyjnym. Ale też, kiedy wskazujemy na kolej dużych prędkości Budapeszt - Warszawa, przez Bratysławę, Brno, Ostrawę - również mówimy o korytarzu komunikacyjnym - mówił Adamczyk. I wreszcie niezmiernie ważny, oczekiwany szlak Via Carpatia, który doskonale wpisuje się w architekturę Trójmorza. Ze swoimi odnogami obejmuje praktycznie on cały obszar (Trójmorza). Trwa intensywny wysiłek wobec Komisji Europejskiej - niebawem rewizja sieci TEN-T - i w jego sprawie złożyliśmy wspólnie wniosek do KE o wpisanie do sieci TEN-T - wskazał szef MI. Kolejne szlaki komunikacyjne wyznaczą kierunki z Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nie można też nie mówić o szlaku Bałtyk-Adriatyk, który również w części jest i będzie dla tej komunikacji wykorzystany - wymieniał.

Pytany, jak sprawić, aby wszystkie te projekty - wieloletnie, międzynarodowe - były realizowane, minister infrastruktury odwołał się do doświadczeń realizacji szlaku Rail Baltica. Ocenił, że państwo polskie doskonale sobie z tym procesem, poprzez spółkę PKP PLK, radzi. Także inne państwa znalazły stosowne formuły. „Uważamy, że każde z naszych państw jest w stanie indywidualnie wypełnić ten projekt” - zaznaczył.

Dzisiaj minister (spraw zagranicznych i handlu Węgier - PAP) P,ter Szijj rtó mówi, że realizacja Via Carpatii na terenie Węgier praktycznie przechodzi do historii, bo już niebawem pojedziemy nią tam w rzeczywistości. Wiem, że przygotowania realizuje również pan minister (transportu, robót publicznych i rozwoju regionalnego Słowacji ) ľrp d rsek; przygotowywany jest również ten szlak w Rumunii” - relacjonował Adamczyk

Wskazał, że Polska i Słowacja podpisały porozumienia związane ze stykiem dróg, które w obu krajach utworzą Via Carpatię.

Określamy parametry, zasady, nie mamy problemu, aby realizować to przedsięwzięcie. Tam, gdzie będzie potrzebna pomoc, chociażby ze strony technicznej, na pewno jej sobie udzielimy - zapewnił.

Poinformował też, że „pracują zespoły robocze ds. kolei dużych prędkości Warszawa - Budapeszt”.

I tutaj okazuje się, że też możemy współpracować na tym poziomie technicznym, zarządczym - możemy wytwarzać założenia do projektu - podkreślił.

Także minister rsek zwrócił uwagę, że wszystkie kraje Trójmorza chcą przystąpić do planowanych projektów komunikacyjnych i korzystać z nich - wobec spodziewanych efektów gospodarczych, transportowych, finansowych. Zapewnił, że rząd Słowacji, wykorzystuje wszelkie możliwości związane z budową dróg szybkiego ruchu; ocenił m.in. że jego kraj jest już być może w połowie realizacji projektu Via Carpatii.

Odpowiadając na pytanie, jak Via Carpatia mieści się w słowackiej perspektywie inwestycyjnej, rsek przypomniał m.in., że powstał już jeden z fragmentów drogi szybkiego ruchu kierunku Polski, a w ub. tygodniu słowacki rząd zdecydował, że ta budowa będzie kontynuowana.

Minister transportu Łotwy Talis Linkaits przypomniał, że w kontekście Rail Baltici w tym kraju i sąsiednich Litwie i Estonii powołano wspólny organ wdrożeniowy - przedsiębiorstwo joint venture - i obecnie trwa faza projektowa.

Minister komunikacji Litwy Jarosław Narkiewicz akcentował, że tylko praca i współpraca może rozstrzygać wszelkie, nawet konkurencyjne kwestie. Jak ocenił, lepiej konkurując rozwijać się w Europie Wschodniej, niż być niekonkurencyjnym wobec wschodniego sąsiada.

Minister Szijj rtó wśród niekorzystnych uwarunkowań państw Trójmorza wskazał na brak kompletności infrastruktury w osi północ-południe, także infrastruktury przesyłu gazu i energii; ponadto nie ma w nich dotąd kolei dużych prędkości. Jego zdaniem region powinien skoncentrować się na tych kwestiach; to dlatego m.in. czterech premierów Grupy Wyszehradzkiej zdecydowało o budowie nowej szybkiej kolei.

Węgierski minister zaznaczył, że rząd tego kraju przeznaczył 5 mln euro na studium wykonalności przedsięwzięcia w tym kraju, które będzie gotowe na początku 2021 r. Jego zdaniem należy zakończyć etap koncepcyjny jeszcze w tym roku - wobec trwających negocjacji następnych europejskich ram finansowych, a cały projekt włączyć do sieci TEN-T.

Odnosząc się do słów swojego węgierskiego odpowiednika Adamczyk zaakcentował, że prace nad korytarzami północ-południe trwają „nie od wczoraj”.

To idee, które są priorytetami naszych rządów. Oczywiście dobre, bezpieczne połączenia wschód-zachód, ale to połączenia północ-południe stworzą wreszcie dobry ruszt komunikacyjny w Europie Środowej i Wschodniej; one pozwolą połączyć Trójmorze, dwanaście państw dzisiaj wpisujących się w ten projekt” - wskazał.

Jak dodał, rozmowy z wszystkimi krajami Trójmorza potwierdzają ich wolę realizacji tych arterii. Wynika z nich także, że po wpisaniu ich do sieci bazowej TEN-T muszą już być gotowe źródła ich finansowania. „To niezmiernie ważne, bez środków finansowych nie zrealizujemy tych projektów” - przypomniał szef polskiego MI.

Trzeba pamiętać też, że korytarze komunikacyjne - to nie tylko kolej, nie tylko korytarze drogowe, lotnicze, ale też energetyczne, na co zwrócił uwagę nasz kolega, minister spraw zagranicznych i handlu Węgier. To niezmiernie ważne, aby energetyka też wpisywała się w politykę Trójmorza, aby wpisywały się w nią też nowoczesne technologie zarządzania tymi szlakami, pozwalające wykorzystać w pełni ich potencjał - dodał Adamczyk.

SzSz (PAP)