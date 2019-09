20 tys. ton trotylu z Polski do amerykańskich bomb

Ponad 20 tys. ton trotylu dostarczył bydgoski Nitro-Chem amerykańskiemu producentowi bomb lotniczych MK 84. W podsumowaniu dwuletniej współpracy, która ma być kontynuowana, wzięła udział w Kielcach ambasador USA Georgette Mosbacher.

To przykład współpracy amerykańskiego i polskiego przemysłu zbrojeniowego, która pozwala tworzyć miejsca pracy w USA i Polsce - powiedziała w środę Mosbacher, która wzięła udział w podsumowaniu programu podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach. Ten rodzaj sojuszu jest ważny dla obu krajów, zwiększa potencjał naszych przemysłów; udaje nam się połączyć nasze doświadczenie i wnieść je do polskich firm - dodała.

David Dunavin, prezes General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, która zleciła produkcję Nitro-Chemowi podkreślił, że „w tym roku sukcesem zakończył się dotychczasowy dwuletni kontrakt na dostawę pocisków MK 84 dla Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych”.

Kluczowy był wkład polskich partnerów - podkreślił. Dunavin zadeklarował zamówienie kolejnych 20 tys. ton trotylu do końca 2022 r.

Prezes Nitro-Chem w Bydgoszczy, uhonorowanej w środę przez General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, Krzysztof Kozłowski dziękował „partnerom amerykańskim za dwa lata ciężkiej pracy, dzięki którym zakład wypłynął na szerokie wody”.

Staliśmy się najjaśniejszą gwiazdą na niebie polskiej zbrojeniówki, kolejne kontrakty budzą nadzieje na jeszcze lepszą przyszłość” - powiedział. jak zaznaczył, Nitro-Chem to jedyny zakład certyfikowany przez amerykańskie wojsko do produkcji trotylu.

John Coney z firmy Paramount Enterprises International odpowiedzialnej za transport materiałów wybuchowych przez Atlantyk, podkreślił, że bydgoski Nitro-Chem przez dwa ostatnie lata stał się największym eksporterem w grupie PGZ i zapewne pozostanie w nim także w tym roku.

Udało się dostarczyć do Stanów Zjednoczonych 20 tys. ton trotylu do uzbrojenia naszych samolotów, wartość kontraktu wyniosła ok. 100 mln dolarów; program będzie kontynuowany - powiedział Coney.

Od 2017 r. do USA trafiło blisko 20 tys. ton produkowanego w Polsce trotylu, którego General Dynamics Ordnance and Tactical Systems użyła do produkcji kilkudziesięciu tysięcy pocisków lotniczych.

Nitro-Chem dostarczał materiały wybuchowe do bomb lotniczych rodziny MK 80. Materiały wybuchowe z Bydgoszczy są przewożone transportem kolejowym do Gdańska, pojedynczy skład liczy 70 kontenerów. Ładunek jest przewożony pod amerykańską banderą. Przedstawiciele amerykańskich firm podkreślali, że wszystkie dostawy odbyły się bezpiecznie.

Nitro-Chem produkuje w Polsce na licencji bomby Mk 82.

Jak poinformował Kozłowski, obecnie Nitro-Chem prowadzi zaawansowane analizy ekonomiczne i techniczne nad postawieniem dodatkowej linii produkcyjnej Heksogenu.

Partnerzy amerykańscy są już wstępnie zainteresowani odbieraniem od nas tego materiału - dodał.

MSPO odbywa się po raz 27. W tegorocznej edycji uczestniczy ponad 600 firm z 31 państw, z tego 65 z USA. Targi odwiedzają także przedstawiciele resortów obrony i sił zbrojnych blisko 40 krajów. We wtorkowym otwarciu imprezy udział wziął prezydent Andrzej Duda.

Targi potrwają do piątku. Na sobotę zaplanowano Dzień Otwarty, podczas którego będzie można zwiedzać m.in. ekspozycję Sił Zbrojnych RP.

SzSz (PAP)