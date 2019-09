Lagarde rewolucji nie planuje

Kandydatka na stanowisko prezesa Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde zadeklarowała w środę w Parlamencie Europejskim kontynuację polityki walutowej dotychczasowego szefa EBC Mario Draghiego.

Lagarde została w lipcu nominowana przez szefów państw i rządów krajów UE do objęcia prezesury EBC. Mandat Draghiego kończy się 31 października. Zanim była dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) będzie mogła go zastąpić, musi dostać rekomendację PE. W środę w Brukseli Francuzka odpowiadała na pytania eurodeputowanych z komisji ds. gospodarczych i monetarnych.

Jak podkreślała Lagarde, gdyby w reakcji na kryzys EBC po 2014 roku nie zareagował w sposób innowacyjny i elastyczny, gospodarka unijna byłaby o 2 proc. mniejsza. W ramach niestandardowych środków polityki pieniężnej w marcu 2015 roku EBC zaczął kupować aktywa od banków komercyjnych. Celem tego działania, nazywanego także luzowaniem ilościowym, jest podtrzymywanie wzrostu gospodarczego w całej strefie euro i doprowadzenie inflacji z powrotem do poziomu poniżej, ale blisko 2 proc.

Zatrudnienie w strefie euro zwiększyło się. Od 2013 roku przybyło 11 mln miejsc pracy, ponieważ działania EBC podniosły zaufanie rynku do otoczenia biznesowego. Jeśli zostanę zatwierdzona jako nowa prezes EBC będę trzymać się tych samych zasad. Będę kontynuować to zaangażowanie, które wynika z mandatu EBC, ale też wykorzystując elastyczność, by dostosowywać się szybko do nowych zmian, które następują i nastąpią - zapowiedziała Lagarde.