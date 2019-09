Polisa LINK4 Mama dla Twojego dziecka

Chcesz kupić ubezpieczenie NNW dla swojego dziecka? Ta informacja jest dla ciebie!

Pierwszy dzwonek nowego roku szkolnego już za nami. Rodzice kończą kompletowanie wyprawek szkolnych. Do listy zakupów warto dołączyć polisę ubezpieczeniową dla dziecka. Uwaga! Nie ma obowiązku kupowania jej w szkole czy przedszkolu. Przed opłaceniem ubezpieczenia koniecznie należy sprawdzić, co tak naprawdę zagwarantuje naszemu dziecku w razie nieszczęścia. Warto przemyśleć też inną opcję i zakup NNW dla dziecka na własną rękę i na jasnych zasadach.

Bo wypadki się zdarzają. I to niestety nierzadko. Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w czasie 10 miesięcy roku szkolnego w polskich szkołach dochodzi do ok. 60 tysięcy wypadków. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że co roku, we wrześniu opłacamy ubezpieczenie, ale kto z nas tak naprawdę czyta jego ogólne warunki? Kogo z nas, albo z naszych znajomych, zaskoczyły niskie świadczenia, gdy po nieszczęśliwym wypadku przyszło do wypłaty pieniędzy? I wreszcie kto z nas wie, że nie trzeba kupować polisy w szkole? Robimy to automatycznie i często bezrefleksyjnie. A, naprawdę niewielkim wysiłkiem, można to zrobić we własnym zakresie i wybrać dużo korzystniejszą ofertę. Taką jak np. ubezpieczenie NNW w ramach LINK4 Mama, które chroni dziecko nie tylko w szkole, ale także na zajęciach pozalekcyjnych – w tym zajęciach sportowych czy tanecznych – oraz w domu czy na podwórku. Ubezpieczenie LINK4 Mama działa przez 12 miesięcy. Także w ferie i wakacje.

Ceny ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka zaczynają się od 42 złotych za rok, suma ubezpieczenia wynosi wówczas 15 tysięcy złotych, ale można wybrać też opcje droższe. Można wybrać z czterech wariantów. Za 220 złotych rocznie suma ubezpieczenia wyniesie aż 100 tysięcy złotych.

Kalkulatory, ogólne warunki ubezpieczenia i szczegóły dotyczące pakietu LINK4 Mama dostępne są na stronie internetowej www.link4mama.pl.

Bo LINK4 Mama to także ubezpieczenie, które zapewni twojemu dziecku korepetycje, gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby będzie musiało zostać w łóżku dłużej niż 7 dni. LINK4 Mama to także produkty zaprojektowane z myślą o mamach. Gdy w wyniku nagłej choroby czy wypadku nie będą w stanie zająć się domem ubezpieczyciel – na zasadach opisanych w OWU - zapewni pomoc domową, a także opiekę. Nie tylko dla dzieci, ale dla wszystkich pozostających pod opieką mamy np. osób starszych. LINK4 Mama to także pomoc psychologa, dietetyka, a nawet prawnika, który w ramach nielimitowanych telefonicznych porad wyjaśni zawiłości prawa pracy czy innych przepisów z dziedzin prawa, których przecież nie mamy obowiązku znać. O poszczególnych elementach ubezpieczenia LINK4 Mama można porozmawiać z konsultantami dyżurującym pod numerem telefonu 604 14 14 14.

Zaletą LINK4 Mama jest to, że przygotowane pakiety można dzielić i łączyć w zależności od potrzeb. Dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny przewidziana jest 10-procentowa zniżka.