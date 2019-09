KRYNICA: 17 września rusza TVP Wilno

„Tu Telewizja Polska Wilno” – takimi słowami już 17 września o godz. 17.30 czasu polskiego powitają Polaków mieszkających na Litwie dziennikarze pierwszego zagranicznego ośrodka regionalnego Telewizji Polskiej.

Informację tę 4 września podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój przekazali przedstawiciele władz TVP na konferencji zorganizowanej z udziałem marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i wiceministra spraw zagranicznych Szymona Szynkowskiego vel Sęka.

Pomysł powołania TVP Wilno padł rok temu, właśnie podczas ubiegłorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy. Jak podkreślali teraz organizatorzy i uczestnicy konferencji, to ogromny sukces TVP, że udało się zorganizować ją w rok. W założeniu ma docierać do Polaków mieszkających na Litwie, przybliżać im polską kulturę, tradycje, ale też informować o bieżącej sytuacji społecznej czy gospodarczej w Polsce i na Litwie. Program będzie się składał z codziennego serwisu informacyjnego emitowanego o godzinie 17.30 czasu polskiego, a 18.30 czasu litewskiego, po czym kolejne 2,5 godziny wypełnią filmy, programy rozrywkowe, muzyczne, ale także publicystyka.

Marszałek Karczewski mówił, że „TVP Wilno to ważny krok w kierunku zbliżania Polski i Litwy, ale jej celem będzie także prezentacja polskich interesów na Litwie”.

„Przywiązujemy wielką wagę do relacji z Litwą, gdzie mieszkają nasi rodacy, którzy czują się Litwinami, ale tęsknią za polskością. Życzę Telewizji Polskiej, aby udało się jej jak najbardziej przybliżać Polskę Litwie, a Litwę Polsce” – mówił w Krynicy marszałek Senatu.

Wiceminister Szynkowski vel Sęk podkreślił, że TVP Wilno to wartość dodana naszej polityki polonijnej. Dziś bowiem nie wystarczą imprezy organizowane przez organizacje czy instytucje polonijne. Potrzebna jest nowoczesna informacja, przybliżająca polskość na co dzień.

Marzena Paczuska-Tętnik, członek zarządu TVP zauważyła z kolei, że TVP Wilno to bardzo ważna część misji Telewizji Polskiej. I dodała, że takiego wysiłku organizacyjnego i finansowego nie podjęłaby się żadna telewizja komercyjna. Zauważyła, że data pierwszej emisji programu TVP Wilno - 17 września nie jest przypadkowa, a w inauguracji stacji weźmie udział premier Mateusz Morawiecki. Za szczególną wartość TVP Wilno uznała to, że to sami Polacy mieszkający na Litwie będą opowiadać o sobie, o swoich problemach, o swojej kulturze, tradycji, o codziennym życiu.

Dyrektorem TVP Wilno została Edyta Maksymowicz, która przypomniała, że jeszcze w czasach sowieckich istniała polska telewizja na Litwie i wtedy stanowiła ona prawdziwe okno na świat. Potem jej miejsce zajęła agresywna polityka informacyjna telewizji rosyjskiej i dziś TVP Wilno będzie musiała z nią konkurować. Podkreśliła jednak, że pierwszy zagraniczny oddział regionalny Telewizji Polskiej ma zdolnych, pełnych zapału dziennikarzy. „Są to młodzi Polacy mieszkający na Litwie, którzy dzięki TVP nauczyli się zawodu dziennikarza czy operatora i dziś mogą już z powodzeniem wykonywać te zawody” - stwierdziła.

Dyrektor TVP Polonia Magdalena Tadeusiak- Mikołajczak zaznaczyła, że działania polskiej dyplomacji i wysiłek Telewizji Polskiej pozwoliły „otworzyć okno na Polskę mieszkającym na Litwie Polakom”. Zapewniła, że stopniowo czas emisji programu będzie wydłużany, a oferta programowa wzbogacana.

