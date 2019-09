KRYNICA: Czym będzie #Pracownik+Mieszkanie+?

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 24 września br. podpisze pierwszą umowę programu #Pracownik+Mieszkanie+, w ramach którego pracownicy działających w strefie firm będą mogli liczyć na mieszkania - poinformował w Krynicy-Zdroju prezes strefy Janusz Michałek.

Inicjatywa adresowana jest głównie do osób przyjeżdżających na Śląsk z innych regionów kraju oraz Polaków z zagranicy. Firmy zainteresowane włączeniem się w ten pilotażowy program oraz jego wspólną z KSSE realizacją zgłaszały w ostatnich miesiącach listy intencyjne w tej sprawie.

„Zainteresowanie jest dość spore. 24 września podpisujemy pierwszą umowę na budowę 53 mieszkań na Opolszczyźnie. Pracujemy jeszcze nad trzema umowami” - powiedział PAP prezes Michałek. Przypomniał, że program ma wesprzeć inwestorów w pozyskiwaniu najlepszych pracowników i stworzyć warunki dla stabilizacji zatrudnienia, obniżając poziom rotacji kadr.

„Rozmawiamy z firmami, bo to jest dla nich atut, że wiążą ze sobą pracownika na ileś lat. Dobrze wiemy, że pierwszy rok jest dla pracodawcy najdroższy: szkolenie, przygotowanie. Bardzo często zdarza się, że konkurencja podkupuje zaraz potem tych pracowników za 200-300 zł więcej. Tak pracodawca poprzez system częściowego finansowania tej inwestycji i dopłat do czynszu, wiąże ze sobą tego pracownika na 10-12 lat” - wyjaśnił prezes KSSE.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami pilotażowy model programu zakłada pozyskanie i przeszkolenie pierwszych co najmniej 50 pracowników, którzy zostaną zatrudnieni przez partnerów, i wybudowanie oraz wyposażenie dla nich 50 mieszkań w ciągu dwóch lat.

Wybudowane w ramach programu #Pracownik+Mieszkanie+ lokale mają być częścią systemu benefitów pracodawcy. Pracownicy będą płacić czynsz pomniejszony o dopłaty, które przedsiębiorca (partner programu) pokryje w ramach swojego udziału w kosztach inwestycji.

Dopłaty mieszkaniowe będą częścią wynagrodzenia pracownika pozyskanego w ramach projektu. Zasady takiej dopłaty mieszkaniowej będą określone w umowie o pracę, zaś po 10-15 latach pracownicy mają zyskać możliwość wykupu zajmowanych lokali na własność.

Założenia pilotażu przewidują wybudowanie ok. 50 mieszkań o powierzchni ok. 50 m kw., złożonych z trzech pokoi, kuchni i łazienki. Standard wykończenia ma objąć m.in. zabudowę kuchenną, sprzęt agd, tzw. biały montaż w łazience, standardowe białe meble, panele na podłogach, kafelki w kuchni i łazience.

Przedstawiciele KSSE wyjaśniają, że zależy im m.in. na aktywizacji na rynku pracy osób posiadających polskie pochodzenie i związanych kulturowo z krajem, ale z powodów historycznych mieszkających poza jego granicami. Program ma ułatwić im wejście w nowe środowisko, podniesienie kwalifikacji i integrację z otoczeniem nie tylko pracowników, ale i ich rodzin.

Zakłada się, że w pierwszej kolejności program będzie skierowany do osób posiadających Kartę Polaka. Osoby o takim statusie, oprócz emigracji zarobkowej, powinny być zainteresowane zamieszkaniem w Polsce na stałe. Ich asymilację oraz podniesienie kwalifikacji na lokalnym rynku pracy ma umożliwić specjalna oferta szkoleniowa.

Drugą, obok Polaków z zagranicy, grupą, która będzie mogła skorzystać z programu, są osoby decydujące się przenieść na teren działania KSSE z innych regionów Polski, a także młodzi ludzie, szukający stabilnego i długotrwałego zatrudnienia.

„Chcemy przeznaczyć na pilotaż 20 mln zł. Jeżeli pilotaż nam wyjdzie i przećwiczymy to organizacyjnie - bo największy problem to proces repatriacyjny, pozwolenia na pracę, umowy czynszu, najmu, rekrutacja i szkolenia - nawiążemy współpracę czy z Polskim Funduszem Rozwoju czy Bankiem Gospodarstwa Krajowego i będziemy to robić można już powiedzieć masowo - od przyszłego roku” - zasygnalizował prezes Michałek.

„W tym roku podpiszemy kilka tych umów, firmy rekrutujące już szukają ludzi” - dodał prezes KSSE.

Istniejąca od ponad 20 lat Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w sumie wydała dotąd 590 zezwoleń i 31 decyzji o wsparciu w ramach nowych przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji (od września 2018 r.). Na ich podstawie firmy działające w KSSE zainwestowały już ponad 36 mld zł i utworzyły ponad 80 tys. miejsc pracy.

