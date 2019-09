Podatki? Płacone tam gdzie robiony jest biznes

Podatki powinny być sprawiedliwie i uczciwie płacone tam, gdzie robiony jest biznes - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki pytany o podatek od usług cyfrowych. Dodał, że taki podatek mógłby finansować wydatki UE na cele infrastrukturalne czy energetykę odnawialną.

Premier był pytany w czwartek w Rp.pl, czy można liczyć na to, że w ramach polityki podatkowej w Polsce pojawi się podatek cyfrowy. „Można na to liczyć, ale my jako państwo członkowskie w bardzo dobrej harmonii z Unią Europejską czekamy - zgodnie z ustaleniami z Komisją Europejską - na propozycje KE, wsparte przez OECD” - odpowiedział. „W ramach tego podatku zaplanowaliśmy nie tak wiele środków, więc nie jest to dla nas jakieś istotne źródło podatkowe” - dodał.

Premier przyznał, że on sam wskazuje na zasadność wdrażania tego podatku na poziomie ogólnoeuropejskim. „Jestem przeciwny zakłóceniom konkurencji. Podatki powinny być sprawiedliwie i uczciwie płacone tam, gdzie robiony jest biznes” - mówił.

Dodał, że cieszy go fakt, że prezes Facebooka na Polskę potwierdził, iż firma będzie płaciła podatki w Polsce.

„Już sama dyskusja o rajach podatkowych, o płaceniu podatków przesuwa to wahadełko we właściwym kierunku. Jestem bardzo zbudowany tym i cieszę się, że to postawienie tego tematu wysoko, czy podniesienie tego sztandaru +precz z rajami podatkowymi+ i uczciwe płacenie podatków przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w Europie doprowadziło do bardziej sprawiedliwego podziału w płaceniu podatków” - mówił.

„Rząd Prawa i Sprawiedliwości byłby gotów, żeby np. nowy podatek cyfrowy na poziomie ogólnoeuropejskim był nowym źródłem dochodu i poprzez to, żeby nie zmniejszać wydatków na cele infrastrukturalne, fundusze strukturalne, rozwój dróg, rozwój kolei, światłowodów, energetyki odnawialnej, innowacyjności, edukacji, nauki” - mówił Morawiecki. Dodał, że to są cele, na które powinniśmy łożyć więcej środków, również z budżetu Unii Europejskiej.

„Wtedy jest pytanie, skąd znaleźć te środki? Proszę bardzo, tutaj są te środki - właśnie opodatkowanie wielkich gigantów, które są zarejestrowane często na Bahamach czy Bermudach, w rajach podatkowych. Tak nie powinno być, bo raje podatkowe to jest (…) raj dla nielicznych, dla bardzo bogatych, a piekło dla społeczeństw, i z tym zjawiskiem trzeba w sposób globalny walczyć” - mówił.

Biuro prasowe resortu informowało w lipcu, że Ministerstwo Finansów prowadziło prace nad przygotowaniem projektu ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych, a punktem wyjścia do przygotowania projektu ustawy stanowił projekt dyrektywy dotyczącej podatku od usług cyfrowych, zaproponowanej przez Komisję Europejską w marcu 2018 r.

Kwestia podatku od usług cyfrowych poruszona została kilka dni temu przez wiceprezydenta USA Mike’a Pence’a, który przebywał w Polsce w związku z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pence powiedział, że Stany Zjednoczone „z głęboką wdzięcznością przyjęły odrzucenie” przez Polskę propozycji podatku od usług cyfrowych, „które utrudniły wymianę handlową pomiędzy naszymi krajami”.

PAP/ as/