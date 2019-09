KRYNICA: Kilkanaście lat i dogonimy Zachód

Jestem czternasty raz na forum w Krynicy, patrzę na ewolucję polskiej gospodarki. Mam nadzieję, że za 14 lat będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy na poziomie krajów Europy Zachodniej i mamy PKB per capita równe temu, jakie jest w Hiszpanii lub we Francji – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

To już tradycja, że kiedy kończą się wakacje, niewielka Krynica Zdrój staje się na kilka dni centrum polskiej polityki i gospodarki. I tak też było w tym roku – między 3 a 5 września w Krynicy odbyło się XXIX Forum Ekonomiczne. I choć rozpoczęło się od sesji „Europa jutra. Silna, czyli jaka”, to ton XXIX Forum Ekonomicznemu w Krynicy narzucił – jak się wydaje – raport SGH o tytule: „Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnych trendów: gospodarka, społeczeństwo i biznes raport”. Jak wynika z raportu opracowanego przez naukowców z warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, w latach 1990-2018 Polska była liderem wzrostu gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej. Średnia stopa wzrostu wyniosła rocznie 3,2 proc. Eksperci SGH dodali, że polski wzrost gospodarczy był trzykrotnie wyższy niż w krajach tzw. starej piętnastki.

W raporcie czytamy, że Polska pod względem wysokości PKB per capita całkowicie zamknęła lukę rozwojową w stosunku do Grecji w 2015 roku, a pod koniec tego roku prawdopodobnie wyprzedzi Portugalię.

Przy założeniu utrzymania się przeciętnych tendencji wzrostowych, Polska będzie potrzebowała 14 lat do osiągnięcia średniego poziomu dochodu na mieszkańca starej piętnastki oraz 21 lat, aby doścignąć Niemcy - powiedziała prof. Hanna Godlewska-Majkowska.

I właśnie m.in. do tego raportu nawiązał premier w czasie swojego wystąpienia pod koniec drugiego dnia Forum. Kulminacyjnym momentem Forum Ekonomicznego w Krynicy jest przyznanie nagrody człowieka roku. W tym roku tę nagrodę otrzymał premier Mateusz Morawiecki.

Tegoroczny laureat jest zmorą dla współczesnych liberałów. Jego rząd realizuje wielkie projekty społeczne a jednocześnie obniżył podatek dla małych firm, wprowadził stawkę zero dla młodych czy złożył projekt budżetu bez deficytu. Realizacja tak ambitnego programu była możliwa dzięki ogromnej determinacji jego rządu, zmierzającego do uszczelnienia systemu podatkowego – mówił przewodniczący rady programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski w trakcie laudacji poprzedzającej przyznanie nagrody.

Premier Mateusz Morawiecki tę nagrodę zadedykował polskim przedsiębiorcom i pracownikom.

Dziękuję za docenienie polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców i polskich pracowników – powiedział. – Mamy cudownych przedsiębiorców, to im zawdzięczamy rok 2018, kiedy polska gospodarka pokazała lwi pazur. To oni oraz polscy pracownicy są autorami prawdziwego sukcesu Polski. Jestem czternasty raz na forum w Krynicy, patrzę na ewolucję polskiej gospodarki. Mam nadzieję, że za 14 lat będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy na poziomie krajów Europy Zachodniej i mamy PKB per capita równe temu, jakie jest w Hiszpanii lub we Francji – dodał.

Mówił o sukcesie polskich przedsiębiorców:

Cieszę się, że Polska jest kojarzona z rzeczami pięknymi, z pięknym Wawelem, z bursztynem, z golami Lewandowskiego i Piątka. Ale teraz Polska coraz częściej kojarzy się z byciem na podium. Nasz przemysł meblarski pod względem eksportu jest 3 na świecie. Mamy największą fabrykę baterii elektrycznych w Europie, jesteśmy drugim producentem srebra na świecie, a nasze kosmetyki sprzedawane są w 70 krajach świata na 6 kontynentach.

Jednak, jak dodał, nie byłoby tego efektu, gdyby nie zmiany w polityce gospodarczej, jakiej dokonał rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Połączenie nurtu społecznego i nurtu gospodarczego to firmowy znak polityki PiS. Dzięki temu po raz pierwszy w 30-letniej historii mamy bezrobocie niższe niż wzrost PKB, mamy najwięcej pracujących i najwyższy odsetek zatrudnionych – i to przy zrównoważonych finansach publicznych. Tego chcieli ekonomiści.

W trakcie Forum przyznawana jest także nagroda dla firmy roku. W trakcie XXIX Forum Ekonomicznego tę nagrodę otrzymał bank PKO BP.

Ale Krynica to nie tylko oficjalne uroczystości, ale mnóstwo paneli i debat. W tym roku było sześć sesji plenarnych, ponad 200 paneli dyskusyjnych i wykładów. W trakcie jednego z paneli prezes PGNiG Piotr Woźniak zwrócił uwagę, że Polska w miksie gazowym osiągnęła już poziom, jaki według prognoz analityków rynek europejski osiągnie w roku 2030.

Ten wynik osiągniemy już w zeszłym roku, kiedy spadł import ze wschodu. Z tego kierunku dostaw rezygnujemy, bo nie odpowiadają nam warunki, na jakich gaz jest nam sprzedawany. Mamy bowiem kontrakt, który wywindował ceny i je usztywnił. Walczymy z tym w arbitrażu, trwa to już 4 lata. Mamy nadzieję, że wkrótce ta sprawa w arbitrażu zostanie rozwiązana – powiedział Woźniak.

Polska nie wejdzie do strefy euro w ciągu kilkunastu lat, bez względu na to, kto będzie rządził - ocenił w trakcie innej debaty - wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Dla mnie nie ulega wątpliwości, że własna waluta narodowa była jednym z głównych, o ile nie rozstrzygających źródeł sukcesu gospodarczego Polski w ostatnich kilkunastu latach, a zwłaszcza pozwoliła uniknąć recesji w okresie kryzysu. Nie ulega też dla mnie wątpliwości, że wspólna waluta jest korzystna dla takich państw jak Niemcy, Holandia, i bodajże Austria korzystają na obecności w strefie euro, cała reszta traci- mówił Gowin.

Minister Marek Zagórski w trakcie panelu „Cyfrowe transformacje szansą na kolejny skok rozwojowy w regionie Trójmorza” zwrócił uwagę, że Polska ma szansę na zostanie jednym z liderów cyfrowej transformacji.

– Mamy bardzo dobry potencjał pod względem kapitału ludzkiego. Mamy też bardzo dobre przepisy zachęcające do innowacji – wyliczał minister cyfryzacji. – To, czego potrzebujemy to rozwój infrastruktury i stałe podnoszenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa – dodał Marek Zagórski.

Krynica to także mnóstwo wydarzeń biznesowych. Wiele firm ogłasza swoje plany na najbliższy czas. Na przykład PKN Orlen zapowiedział, że wystąpi z roszczeniami związanymi ze wstrzymaniem dostaw ropy rurociągiem „Przyjaźń” wobec strony rosyjskiej do końca 2019 roku.

Wciąż trwa proces szacowania kosztów przerwy w dostawach ropy naftowej rurociągiem ‘Przyjaźń’, bo to wymaga planowych przestojów instalacji, ale sądzę, że wystąpimy z roszczeniami wobec strony rosyjskiej do końca 2019 roku - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

W trakcie innego briefingu Daniel Obajtek pochwalił się, że udział polskich produktów na stacjach PKN Orlen przekroczył już 85 proc.

Krynica słynie także z tego, że w trakcie Forum wiele firm nawiązuje współpracę. I tak też było w tym roku – taką współpracę w zakresie projektów fotowoltaicznej nawiązały KGHM z PGE.

Jednym z naszych celów strategicznych jest zapewnienie już w 2030 roku aż 50 proc. energii elektrycznej ze źródeł własnych, w tym oczywiście OZE. Współpraca, którą planujemy z PGE pozwoli nam zrealizować jedno z najbardziej ambitnych zadań, jakie w ciągu nadchodzącej dekady staną przed KGHM Polska Miedź. Dołączając do światowych liderów w dziedzinie korzystania z OZE zapewnimy efektywną kosztowo i przyjazną środowisku energię elektryczną napędzającą nasz biznes - powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński.

XXIV Forum Ekonomiczne w Krynicy skończyło się w czwartek. Następne dopiero za rok – ale wtedy będzie to jubileuszowe, bo XXX Forum Ekonomiczne.