MPiT: maleją dysproporcje w dochodach Polaków

Maleją dysproporcje w dochodach Polaków; współczynnik Giniego, który mierzy to zjawisko, wyraźnie wskazuje, że w ostatnich latach w Polsce udało się znacząco zredukować nierówności dochodowe - podało ministerstwo przedsiębiorczości i technologii.

Jak podkreśla resort, „nierówności dochodowe to jedno z kluczowych wyzwań spójności społeczno-gospodarczej naszego kraju”.

Pomiar tego zjawiska, powszechnie realizowany za pomocą współczynnika Giniego, wyraźnie wskazuje na to, że w ostatnich latach w Polsce udało się znacząco zredukować nierówności dochodowe. To imponujący wynik, szczególnie na tle pozostałych krajów UE - czytamy w czwartkowym komunikacie MPiT. Dodano, że w 2018 r. wskaźnik ten wyniósł u nas 27,8 proc., co oznacza poprawę o 2,8 p. p. w stosunku do 2015 r. (30,7 proc.).