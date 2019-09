Uwaga! Nowy atak na konta bankowe

Uwaga na oszustów dzwoniących z bankowych infolinii! CERT Polska opublikował ostrzeżenie, w którym ujawnia nową metodę działania oszustów. Ich celem jest wyłudzenie kodu SMS do utworzenia tzw. odbiorcy zaufanego. Jest to o tyle sprytny technicznie atak, że oddzwaniając na numer oszustów połączymy się z prawdziwą infolinią banku. W ten sposób klienci nieświadomie umożliwiają kradzież środków z konta

Co ważne, numer infolinii nie jest pod kontrolą przestępców, dzwoniąc pod niego połączymy się z bankiem. Niestety telefonia GSM umożliwia podszycie się pod dowolny numer telefonu (tzw. spoofing). Przestępcy wykorzystują do tego celu wyspecjalizowane serwisy. Na telefonie użytkownika wyświetla się inny numer niż ten, z którego faktycznie nawiązywane jest połączenie). Złodzieje proszą o podanie jednorazowego hasła SMS do bankowości internetowej. W konsekwencji umożliwia to kradzież wszystkich środków z danego konta.

O technice tej - nie nowej, ale bardzo ostatnio popularnej - jako pierwszy powiadomił Idea Bank, ale z informacji medialnych wynika, że inne banki też są tak atakowane. Przed zuchwałą i względnie nową metodą oszustwa przestrzegły Idea Bank, Getin Bank oraz Alior Bank oraz CERT Polska.

CERT Polska ostrzega

WAŻNE! Jeżeli zadzwoni do Ciebie osoba przedstawiająca się jako pracownik Banku i poprosi Cię o podanie danych uwierzytelniających, rozłącz się i niezwłocznie skontaktuj się z infolinią Banku.

